В Минске проходит финал республиканского молодежного марафона «Твой драйв. Твой успех. Твоя страна!»

Много звука, яркий свет и тысячи улыбок! Минск стал столицей молодости, драйва и неиссякаемой энергии. 28 июня масштабной культурной программой завершится Республиканский марафон молодежи и студенчества «Твой драйв. Твой успех. Твоя страна!» Яркие финальные мероприятия у Дворца спорта прошли накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для гостей подготовили насыщенную программу: от открытых тренировок и интерактивных зон до кинопоказов под открытым небом. А на главной сцене состоялся концерт под названием «В ритме молодежной столицы». Марафон музыки, диджей-сетов и выступлений кавер-групп длился до самого вечера.

На мероприятие я пришла со своими коллегами. Настроение шикарное, музыка шикарная, отличная. Я думаю, что молодежь оценит и будет сегодня танцы танцевать.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В городе существует абсолютно любая возможность для каждого молодого человека. Поэтому, когда мы говорим, что День молодежи, мы подразумеваем, что молодые люди, посмотрите на самом деле, сколько всего создано для вас, какие дороги можно освоить, пользуясь всем тем, что создало государство, создал город именно для вас.

Популярные исполнители и яркие танцевальные коллективы подарили публике свои лучшие хиты, заставив сотни гостей петь в унисон. Праздничный марафон продолжится и 28 июня, в День молодежи и студенчества.