Играют в национальные игры, а для детей сделали качели. Как проводят вечера беженцы в логистическом центре?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Там несколько тысяч беженцев остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Примерно так коротают вечера беженцы в логистическом центре. Это обычная картина здесь после 22 часов. Кто-то готовится ко сну, спокойно отдыхает. Большинство пытаются развлекать себя, играют в домино, в карты, в какие-то свои национальные игры. Все говорит о том, что люди действительно себя здесь спокойно чувствуют, защищенно и комфортно.