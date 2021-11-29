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Играют в национальные игры, а для детей сделали качели. Как проводят вечера беженцы в логистическом центре?

29 ноября 2021 20:22
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Там несколько тысяч беженцев остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Играют в национальные игры, а для детей сделали качели. Как проводят вечера беженцы в логистическом центре?-1

Сергей Шуманский, корреспондент:
Примерно так коротают вечера беженцы в логистическом центре. Это обычная картина здесь после 22 часов. Кто-то готовится ко сну, спокойно отдыхает. Большинство пытаются развлекать себя, играют в домино, в карты, в какие-то свои национальные игры. Все говорит о том, что люди действительно себя здесь спокойно чувствуют, защищенно и комфортно.  

Играют в национальные игры, а для детей сделали качели. Как проводят вечера беженцы в логистическом центре?-4

Сегодняшний день не был богат на инфоповоды. Здесь по-прежнему с утра раздавали гуманитарную помощь, привозили горячее питание, горячий чай. Полевая баня работать будет всю неделю, поэтому любой желающий может принять банные процедуры, помыться.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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