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В Минске прошел республиканский праздник выпускников вузов

28 июня 2026 07:48
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Лучшие выпускники вузов со всей страны 27 июня собрались в Минске на республиканский праздник – выпускной. Главной площадкой стал столичный Футбольный манеж. Для гостей подготовили яркую программу, ремиксы на знаменитые хиты и уникальные декорации. На сцене выступили белорусские и российские артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с успешным окончанием учебы

В Минске прошел республиканский праздник выпускников вузов-2

Песни прекрасные, так и хочется танцевать. Мы тут так и делаем. Выпускной – класс!

В Минске прошел республиканский праздник выпускников вузов-4

Республиканский праздник выпускников вузов в Беларуси – уже добрая традиция. Минский футбольный манеж в 2026 году дебютировал в роли главной площадки. Каждый раз организаторы ищут новые форматы для проведения масштабного праздника. В этом году концепция связана с форматом кино – всю студенческую жизнь гостей отобразили в единой ленте событий под названием «Наша история». Каждый год обучения связали с ключевыми вехами в развитии страны. За годы обучения в вузах молодые люди не просто получили профессию – они обрели бесценный опыт и настоящих друзей. Совсем скоро их ждет новый ответственный этап – выход на первое рабочее место. 

В Минске прошел республиканский праздник выпускников вузов-6

Закончил я Академию авиации. Авиация в Республике Беларусь расширяется. Все специалисты нужны по этой сфере.

В Минске прошел республиканский праздник выпускников вузов-8

Отрабатывала практику в своей родной школе. Мне очень понравилось. В целом, я учусь на платной форме обучения, но планирую пойти дальше по стопам преподавателя. Очень интересно работать с детками, наблюдать, как они изучают твой материал.

В Минске прошел республиканский праздник выпускников вузов-10

Я из медицинского университета. Преподаватели, которые с таким большим трепетом, большим трудом все знания складывали, передавали свой практический опыт. Я очень благодарен университету за все возможности.

Всех выпускников вузов объединяет желание созидать, развиваться и строить будущее страны. А государство поддержит начинания, ведь талантливая молодежь – это главное достояние Беларуси. 

# Высшее образование в Беларуси # Молодежь Беларуси

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