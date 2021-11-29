Виталий Уткин: «Говорим о молодёжи, а забыли, что должны воспитывать взрослые»

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Где-то за месяц объявят дату референдума. Можем предположить, что этот месяц наши оппоненты будут нагнетать, шатать режим, что-то вбрасывать. Исходя из прошлого года, нашего опыта, августа 2020-го, мы как-то к этому подготовились? Что-то решили?
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прямо передо мной коллега сказал, аккуратно, спокойно. Мы увидели, что большинство этих людей является трусами. Вспомните картину, когда Президент с автоматом вышел. Он вышел и двинулся в сторону кричащей толпы. И куда эта толпа сразу? Вот и все. Поэтому трусы неспособны. А сильные люди здесь, в этом зале, на предприятиях и заводах.
Алена Сырова:
Наверняка, вы поняли и из прошлого года сделали вывод, что тогда недостаточно говорили, недостаточно много общались с людьми.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Может, как-то упустили нашего избирателя?
Виталий Уткин:
Проблема, о которой мы говорим, должна начинаться со школы. Если мы сегодня 10-классника приведем к Вечному огню и будем рассказывать, а за те 9 лет он не понял, зачем пришел сюда – это одна вещь. А если мы с первого класса начнем и будем говорить, кто такой Марат Казей, и о подвиге детском будут рассказывать, не просто ветеран. Я вам говорю о системе, а то мы все время говорим о молодежи, а забыли, что должны воспитывать взрослые. Поэтому взрослые должны брать инициативу, планомерно, спокойно, как работают правоохранители.
Кирилл Казаков:
У нас в этом месяце, в следующем и в январе исполнится какому-то количеству людей 18, которые в 16 пережили за окном мятеж, которые для себя приняли какое-то решение. Они тоже будут тем процентом, который проголосует «за».
Вадим Боровик, политолог:
Голову пеплом посыпать не надо. Если бы у нас не было системы вообще, если бы у нас не было нормальной правоохранительной системы. Кому было тяжелее всего? Тем журналистам, которые были честными. Помните, как возле телецентров стояли эти толпы. Жены ждали сутками ребят-офицеров, приезжали на час покушать. Вот им было тяжело. Были у нас такие офицеры, журналисты, политологи, депутаты, которые отстояли страну. Но какая была допущена ошибка? То, что они действовали как мошенники. Они же даже сейчас их подставляют в «Плане Перамога». Они их обманывают, что это анонимно. Человек подписавший надеется, что я уйду если что, сбегу. Но они делают так, что они подписываются, просто прочитав этот план. И потом не может выйти. Мошенники даже своих завербованных лиц используют как мясо.
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