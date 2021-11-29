Виталий Уткин: «Говорим о молодёжи, а забыли, что должны воспитывать взрослые»

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Где-то за месяц объявят дату референдума. Можем предположить, что этот месяц наши оппоненты будут нагнетать, шатать режим, что-то вбрасывать. Исходя из прошлого года, нашего опыта, августа 2020-го, мы как-то к этому подготовились? Что-то решили?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прямо передо мной коллега сказал, аккуратно, спокойно. Мы увидели, что большинство этих людей является трусами. Вспомните картину, когда Президент с автоматом вышел. Он вышел и двинулся в сторону кричащей толпы. И куда эта толпа сразу? Вот и все. Поэтому трусы неспособны. А сильные люди здесь, в этом зале, на предприятиях и заводах. Алена Сырова:

Наверняка, вы поняли и из прошлого года сделали вывод, что тогда недостаточно говорили, недостаточно много общались с людьми. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Может, как-то упустили нашего избирателя? Виталий Уткин:

Проблема, о которой мы говорим, должна начинаться со школы. Если мы сегодня 10-классника приведем к Вечному огню и будем рассказывать, а за те 9 лет он не понял, зачем пришел сюда – это одна вещь. А если мы с первого класса начнем и будем говорить, кто такой Марат Казей, и о подвиге детском будут рассказывать, не просто ветеран. Я вам говорю о системе, а то мы все время говорим о молодежи, а забыли, что должны воспитывать взрослые. Поэтому взрослые должны брать инициативу, планомерно, спокойно, как работают правоохранители.