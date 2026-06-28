В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары. По данным Белгидромета, 28 июня по западу страны столбики термометров поднимутся до 38 градусов. В Минске днем воздух прогреется до 33 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях жаркой погоды, когда многие выезжают на отдых к водоемам, в стране участились случаи гибели людей на воде. За минувшие сутки в Беларуси утонули три человека. Один несчастный случай произошел в Сморгонском районе, еще два – в Минске. Спасатели настоятельно призывают всех соблюдать правила поведения на воде, отказаться от спиртного, не оставлять детей без присмотра.

Места массового отдыха граждан – под особым вниманием сотрудников милиции. Совместно с МЧС, ОСВОД, добровольными дружинами проводят рейды. В работе используют в том числе квадрокоптеры. Госавтоинспекция следит за состоянием водителей на дорогах.

Алексей Рытиков, начальник ГАИ МОБ УВД Минского облисполкома:

Установившаяся жаркая погода негативно влияет на дорожную обстановку и на самих водителей. В частности, в таких погодных условиях водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Мы настоятельно рекомендуем водителям, особенно преклонного возраста, контролировать свое самочувствие во время движения, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями – отказаться от поездок.

Медики призывают жителей не выходить на улицу без надобности, соблюдать питьевой режим, носить головные уборы, избегать прямых солнечных лучей. Из-за высокой пожароопасности в большинстве районов Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Гослесохрана перешла на усиленный режим работы.