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Лукашенко поздравил юношей и девушек Беларуси с Днем молодежи и студенчества

28 июня 2026 07:35
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Будущее, которое создается прямо сейчас. 28 июня в нашей стране отмечают День молодежи и студенчества. С праздником юношей и девушек поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее. Приумножая своим умом и талантом достижения малой родины, вы способствуете формированию у белорусов чувства гордости за страну, сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию.

Лукашенко поздравил юношей и девушек Беларуси с Днем молодежи и студенчества-2

«Ставьте масштабные цели, ищите взвешенные и нестандартные решения, становитесь лучшими в профессии и будьте надежной опорой для своей семьи. Никогда не бойтесь брать на себя ответственность и не поддавайтесь современным вызовам. Знайте, именно на родной земле у вас есть все условия для реализации грандиозных идей, инициатив и планов», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном – они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. «Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика», – добавил Александр Лукашенко.

# Александр Лукашенко # Молодежь Беларуси

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