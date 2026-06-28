Страны ЕС накрыла аномальная жара

Аномальная жара накрыла и страны Европейского Союза. В Германии установлен новый температурный рекорд – воздух прогрелся до 41,5 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция вывела на улицы Берлина водометы, чтобы охлаждать жителей у Бранденбургских ворот. В немецкой столице от зноя начали плавиться даже светофоры.

Не менее драматичная ситуация складывается во Франции. В Париже больницы перегружены. В отделение неотложной помощи в сутки обращается не менее 3,5 тысяч жителей. Жертвами аномальной жары во Франции уже стали 74 человека.

Трагедия не обходит стороной и другие страны. Испанская статистика насчитывает более 300 жертв зноя, в Германии сообщают о более чем 20 погибших. По данным метеорологов, от Скандинавии до Альп температура держится на 5–12 градусов выше нормы, и похолодания в Европе в ближайшие дни ждать не стоит.