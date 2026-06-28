Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. Об этом Дональд Трамп завил в соцсетях после того, как американская авиация накануне нанесла новые удары по иранским военным объектам. Целями стали склады ракет и беспилотников, радиолокационные станции, системы связи и позиции ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран в ответ обрушил ракетные удары на американские базы в Бахрейне и Кувейте. В Манаме всю ночь звучали сирены воздушной тревоги, а командование КСИР предупредило, что в ближайшие дни базы США в регионе превратятся в «настоящий ад». Пентагон объяснил свои действия новой атакой иранского дрона-камикадзе по очередному танкеру в Ормузском проливе.