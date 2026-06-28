Самый известный военком! Руслан Шкодин рассказал, как стал звездой TikTok – интервью

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин. Главный судьбоносный поворот – поступление в военное училище. Шкодин рассказал, как выбирал профессию Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы стали блогером не только в Беларуси, ваши видео залетают просто на ура. Многомиллионные просмотры. Какие еще у вас были судьбоносные повороты в жизни?

Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Основное – это поступление в военное училище, что предрешило всю мою дальнейшую судьбу. После принятия решения обучения в военном училище большая часть моей жизни была связана с Вооруженными Силами Республики Беларусь. От начала их становления и до того состояния, в котором они находятся сейчас. Я принимал непосредственное участие в их развитии, становлении, совершенствовании. Александр Осенко:

Что вы заканчивали?

Руслан Шкодин:

Я заканчивал Минское высшее военно-командное училище, но не все так просто оказалось. Поступал в 1990 году в военное училище, как раз в момент развала Советского Союза. Поступал в Рижское высшее военно-политическое училище имени Маршала Советского Союза Бирюзова. Полтора года там проучился. Училище было расформировано в связи с отсоединением Латвийской Республики. Курсанты были распределены по другим училищам. Я учился во взводе, где готовили замполитов в военно-космические силы. Наш взвод был направлен для прохождения дальнейшего обучения в Инженерно-космический институт имени Можайского в Санкт-Петербурге. Там я проучился недолго, потому что Союз окончательно развалился, начали возвращаться курсанты и офицеры по родным местам. Мной было принято решение (в связи с такой ситуацией) продолжить обучение в Беларуси, на Родине. Как стал военкомом? Александр Осенко:

Как вы стали военкомом?

Руслан Шкодин:

Я проходил службу в 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригаде, в оперативном отделении штаба бригады. На тот момент более активно начала развиваться в стране территориальная оборона. Мне поступило предложение из военного комиссариата стать заместителем начальника отдела территориальной обороны военного комиссариата области. Опыт моей работы в оперативном отделении посчитали востребованным. Я пришел в военный комиссариат на должность заместителя начальника отдела по территориальной обороне. Через год возглавил этот отдел, семь лет руководил отделом. Впоследствии направлением территориальной обороны военного комиссариата области ряд учений отыграл на «хорошо», «отлично». Одна из них, то, чего еще в Республике Беларусь пока не повторили в полном объеме, несмотря на интенсивность подготовки, это, по распоряжению Президента, внезапно поднимался и разворачивалась территориальная оборона Миорского района. Призывали в том числе роту, которая предназначена для усиления охраны государственной границы. Кстати, командиром 14-го пого на тот момент был полковник Молостов, который сейчас возглавляет Погранкомитет. Причем были сокращены для поставки, получения все сроки от тех, которые заложены в документах. За данное учение была получена оценка «отлично». Губернатором Александр Николаевич Косинец на тот момент являлся. У нас губернатор возглавляет территориальную оборону в области. Под его командованием это учение проводилось. За учение было получена хорошая оценка. В 90-е у военных была зарплата 20 долларов – почему не ушел в коммерцию?

Александр Осенко:

В 90-е годы заработки были, мягко говоря, совсем маленькие у военнослужащих. Не было такого момента – да ну это все, пойду я в коммерцию? Ведь на самом деле остаться в войсках в то время – сравнимо подвигу. Руслан Шкодин:

Конечно, со своей зарплатой я чувствовал себя неловко, было порядка 20 долларов на тот момент. Было предложение. Первую зарплату, которую мне предлагали, если я оставлю службу и приеду работать, 800 долларов. Как сейчас помню, это установка окон, охранных систем. Там как раз бригада была своя создана моими однокашниками. Я приехал и задумался. Точку поставил старший товарищ, неглупый и чуткий, зампотех батальона майор Власов. В парке я задумался над этим вопросом, на перекуре сел, он подходит, говорит: «О чем думаешь, Руслан?» Я говорю, что так и так, товарищ майор, в отпуске был, такое предложение. Он говорит, что хорошее предложение. Говорит: «Ты, наверное, для этого всю жизнь мечтал стать военным?» Тут щелкнуло во мне. Думаю, тема закрыта один раз и навсегда. Александр Осенко:

Не жалеете? Руслан Шкодин:

Нисколько. Как постигал науку TikTok и молодежного сленга?

Александр Осенко:

Вы сказали про молодежный сленг. В TikTok надо же оперировать молодежным сленгом. Вы ему где-то специально учились? Как вы постигали эту науку? Руслан Шкодин:

Нет, у меня дочке младшей 12 лет сейчас. Я же с молодежью всегда. Служить кто приходит? Парни, которые после школы либо после университета. В той или иной степени ты все равно слышишь, как они разговаривают, запоминаешь. На начальном этапе, когда TikTok только пошел, смотришь ролики, оттуда что-то. Если выразить не могу на их языке, то понимаю их точно. «90% обращений по организации работы ЖКХ» – Шкодин рассказал о работе с избирателями Александр Осенко:

Как часто вы встречаетесь со своими избирателями?

Руслан Шкодин:

Третья неделя месяца, как правило, – это работа в регионе. Это встреча с трудовыми коллективами, с избирателями, соответственно, прием граждан, посещение различных мероприятий общественных, которые проводятся. Бывает, что получается поработать, когда ты на выходной приезжаешь, потому что семья в Витебске находится. Если есть какое-то срочное обращение, то что тут поделаешь? Да и не привыкать с военной службой, выезжаешь и в субботу. Александр Осенко:

С какими вопросами приходят к вам ваши избиратели? Руслан Шкодин:

В моем избирательном округе 90 % обращений – по организации работы системы жилищно-коммунального хозяйства. Александр Осенко:

Местные службы помогают все решать? Руслан Шкодин:

Конечно. Понятно, не все вопросы решаются сразу. Сколько раз я обращался за помощью для решения вопросов к местным органам власти, непосредственно к службам, наверное, 99 % вопросов разрешены. Патриотизм – это чувство врожденное или приобретенное?

Александр Осенко:

Патриотизм – это чувство, которое уже имеется у человека при рождении, либо это навык, приобретенный в ходе жизни? Руслан Шкодин:

Что у человека имеется при рождении? Ничего. Есть сам человек, пусть это звучит грубо, но это некая матрица. В какую среду он попадет, как его воспитают, то мы из человека и получим на выходе к зрелому возрасту. Меня часто критикуют. Я говорю, не только прививать, а учить патриотизму надо. Александр Осенко:

Как учить патриотизму? Руслан Шкодин:

Через историю, через культуру, через образование. Александр Осенко:

Сейчас же молодежь особо не хочет учиться.