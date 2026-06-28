В Витебске открыли новую мини-скульптуру с васильками и микрофоном к юбилею «Славянского базара»

Витебск обретает новые символы. Город над Двиной в 2026 году празднует 1052-й день рождения, а легендарный фестиваль искусств «Славянский базар» – 35-летие. К этим знаковым датам на улицах областного центра прописался новый необычный житель – Валошка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У входа в Центр культуры «Витебск» теперь встречает гостей бронзовый человечек с микрофоном в руках и венком из васильков на голове. Рост этого артиста – всего 35 сантиметров, но внимания к себе он привлек не меньше, чем мировые звезды. Скульптуру отлили из бронзы на минском предприятии. Руководство фестиваля решило размножить бронзового музыканта. Копии фигурки напечатают на 3D-принтере в трех разных размерах, включая оригинальный.

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск»: Валошка, или по-другому Василек, стал символом нашего города и на самом деле этот же символ сформировался уже на протяжении не одного десятилетия. Поэтому пускай наши валошки цветут везде. Мы знаем, что васильки это очень живущие цветы, чтобы они вот всей своей энергетикой, всей своей синей небесной красотой приводили все больше и больше гостей в наш прекрасный Витебск.

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:

Наши мини-скульптуры набирают ход, и уже у них множество поклонников, но и, наверное, это несправедливо, что в городе Витебске, в городе, который уже 35 лет проходит «Славянский базар», не было скульптуры, которая посвящена певцу, музыканту, человеку творческому, который каждый год, я уверен, все 35 лет приезжает на «Славянский базар» и выступает на всех фестивальных площадках.

Эксклюзивные сувениры «Валошка» станут подарками для участников и звездных гостей юбилейного «Славянского базара». А у жителей и туристов появилась новая традиция – потереть микрофон маленького артиста на удачу. Это уже седьмой арт-объект в городе над Двиной, который имеет важный атрибут фестиваля – василек.