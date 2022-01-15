«Мы своих в беде не бросаем». Как встречали белорусских миротворцев Президент и министр обороны?

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. 15 января Президент на военном аэродроме Мачулищи встретился с военнослужащими, которые вернулись с боевого задания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства, и миротворческая операция ОДКБ еще раз продемонстрировала результат совместных усилий противостояния злу. Обо всем подробнее в материале Алены Сыровой.

Эти кадры в первые дни нового года обсуждали все. Глядя шокирующие, ужасающие видео из Казахстана, у белорусов, переживших август 2020-го, сжималось сердце. Слишком свежи воспоминания, слишком понятно и очевидно вдруг стало, что могло бы произойти с нами. За происходящим в не чужой для нас стране следили особенно пристально в последние 9 суток: там работали наши ребята.

И пусть миссия исключительно миротворческая и сама по себе новость о том, что контингент ОДКБ выдвигается в Казахстан снизила накал на улицах Алматы, террористическую угрозу никто не отменял, никто не знал замыслов бесчинствующих элементов, никто не мог доподлинно сказать, сколько их, и уж точно нельзя было гарантировать, что их следующей целью не станет объект, взятый под охрану нашими военными. Наши ребята точно знали, что делать, были готовы к любому сценарию, все же постоянные учения дают эффект, но напряженность работы в таких условиях с ними едва ли можно сравнить. «Это большой поучительный опыт для всех категорий». С чем пришлось столкнуться белорусским миротворцам в Казахстане – читайте здесь.

Это новый опыт для всех стран, объединенных Договором о коллективной безопасности. Никогда прежде вот так вместе мы не выступали и не вступались за одного из. В какой-то момент в эффективности ОДКБ даже стали сомневаться, мол, все ограничивается лишь бумажными договоренностями и учениями (пусть и масштабными, как недавнее «Нерушимое братство»). Но когда возникла необходимость, «братство», действительно нерушимое, показало себя в деле. За считаные часы после просьбы о помощи от Токаева собрались и подставили плечо. Все – еще раз – все страны ОДКБ. Несмотря на внутренние нюансы, обстоятельства и разногласия, есть договор, есть обязательства, был прецедент.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Отдельно стоит отметить то, как коллективные миротворческие силы ОДКБ добирались до Казахстана. Российская Федерация по-братски согласилась помочь с доставкой военных, и белорусские миротворцы добирались бортами Ил-76 ВКС России. Сегодня, поскольку миротворческая миссия завершена и наши военные дома, российские гости также улетают на родину. Десять бортов отправляются в Россию.

Но это будет чуть позже, а пока заслуженные награды вручает министр обороны. Виктор Хренин поблагодарил российских военных летчиков, которые накануне при сильном порывистом ветре, пурге все же доставили домой наших ребят, и отдельно оценил работу белорусских миротворцев. Лаконично и по существу о главных итогах совместной операции пяти государств.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

С этой задачей вы справились на отлично. Весь мир в очередной раз убедился, что мы своих в беде не бросаем.

Служу Республике Беларусь, служу России, но, по факту, служили общей цели. Об этом скажет и Президент. Главнокомандующий, который и принимал это непростое историческое решение (все же никогда прежде наша миротворческая рота так масштабно не выезжала для выполнения задач) приехал на аэродром под Минском, чтобы прежде чем военные отправятся на базу, лично сказать им эти слова. Вот так просто: по-мужски и по-отечески. Лукашенко о миротворческой миссии в Казахстане: вся эта операция была разработана двумя президентами – России и Беларуси (здесь подробности).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я благодарю вас всех за службу и образцовое выполнение поставленных задач. Вы проявили высочайший профессионализм, самоотверженность и отвагу. Вы шагнули в неизведанное и прекрасно там справились с выполнением своей задачи. Вы не знали, что там может быть (подробности тут). Александр Лукашенко: воевать против нас дорого, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть – они профессионалы (подробнее здесь).

И все же это не повод расслабляться, очевидно, попытки подобраться сначала с запада, теперь с юга к России и разжечь пожары на евразийском пространстве будут продолжаться, а значит не исключено, что в том числе и этим ребятам не раз придется подставить плечо союзникам. И все же пока есть время и миссия выполнена, у них одна задача – как можно скорее добраться домой и обнять тех, кого больше всего боятся расстроить.