Рекордное число участников – Петербургский экономический форум собрал около 20 тыс. делегатов из 140 стран

О новом мироустройстве, новых точках опоры на карте мира, новых «солистах» в глобальной экономике и, разумеется, новых правилах игры на международных рынках, ну или, говоря языком официальным, перспективах торгово-экономического сотрудничества между странами и целыми регионами. Большая дискуссионная площадка. Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня в северной столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал рекордное число участников – порядка 20 тысяч делегатов из 140 стран, среди которых, разумеется, и Беларусь.

Эта дискуссия, конечно, в мировом тренде и сама задает тренды. Тема этого года: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Как выстроить международную торговлю, пока Запад размахивает «санкционными ножницами»; как объединить усилия на интеграционных площадках и избавиться здесь от лишних барьеров? А еще как сформировать и повысить авторитет новых центров экономической силы; и как по максимуму использовать возможности перспективных и потенциальных рынков, среди которых огромный африканский. Тем для обсуждения политиков, руководителей крупнейших компаний, экспертов, бизнесменов немало. Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Было принято решение, что делегация Республики Беларусь в августе, на национальный праздник Республики Тыва, посетит эту республику для того, чтобы уже конкретно повзаимодействовать на уровне министерств и ведомств.