Рекордное число участников – Петербургский экономический форум собрал около 20 тыс. делегатов из 140 стран
О новом мироустройстве, новых точках опоры на карте мира, новых «солистах» в глобальной экономике и, разумеется, новых правилах игры на международных рынках, ну или, говоря языком официальным, перспективах торгово-экономического сотрудничества между странами и целыми регионами.
Большая дискуссионная площадка. Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня в северной столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал рекордное число участников – порядка 20 тысяч делегатов из 140 стран, среди которых, разумеется, и Беларусь.
Эта дискуссия, конечно, в мировом тренде и сама задает тренды. Тема этого года: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Как выстроить международную торговлю, пока Запад размахивает «санкционными ножницами»; как объединить усилия на интеграционных площадках и избавиться здесь от лишних барьеров? А еще как сформировать и повысить авторитет новых центров экономической силы; и как по максимуму использовать возможности перспективных и потенциальных рынков, среди которых огромный африканский. Тем для обсуждения политиков, руководителей крупнейших компаний, экспертов, бизнесменов немало.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Было принято решение, что делегация Республики Беларусь в августе, на национальный праздник Республики Тыва, посетит эту республику для того, чтобы уже конкретно повзаимодействовать на уровне министерств и ведомств.
Форум в Санкт-Петербурге станет и дискуссионной площадкой в союзном масштабе. Представители власти, реального сектора, бизнесмены, эксперты из Беларуси и России сверят часы нашего интеграционного взаимодействия. Этой теме посвящена специальная сессия «Союзное государство: на рубеже эпох». Экономика белорусско-российской «двойки» в период санкционного давления демонстрирует устойчивый рост.
Петербургский экономический форум продлится до конца недели. Для делегаций, среди которых и белорусы, это не только возможность принять участие в десятках дискуссий, но и провести кулуарные переговоры с партнерами из разных стран с прицелом на взаимовыгодные контракты.
В числе ключевых тем – укрепление экономического суверенитета, развитие финансовых систем, технологическая независимость и ответ на санкционное давление. В рамках форума также пройдут заседания ШОС и БРИКС.