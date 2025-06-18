Узбекистан заинтересован в развитии промышленной кооперации с Беларусью

Увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Такую амбициозную, но вполне реальную задачу ставят перед собой Беларусь и Узбекистан. У этого государства пока статус наблюдателя в Евразийском союзе. Но о сотрудничестве в формате «двойки» 18 июня говорили на заседании совместной межправкомиссии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Ташкент – давние партнеры, которых объединяют крепкие дружеские отношения. На таком прочном фундаменте строится взаимовыгодное сотрудничество. У стран схожие подходы к решению современных вызовов, эффективное взаимодействие на международных площадках.

Потенциал для наращивания товарооборота значителен. Ряд ключевых направлений был обозначен вице-премьером Юрием Шулейко в ходе сегодняшнего заседания комиссии.