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Узбекистан заинтересован в развитии промышленной кооперации с Беларусью

18 июня 2025 16:52
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Увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Такую амбициозную, но вполне реальную задачу ставят перед собой Беларусь и Узбекистан. У этого государства пока статус наблюдателя в Евразийском союзе. Но о сотрудничестве в формате «двойки» 18 июня говорили на заседании совместной межправкомиссии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узбекистан заинтересован в развитии промышленной кооперации с Беларусью-2

Минск и Ташкент – давние партнеры, которых объединяют крепкие дружеские отношения. На таком прочном фундаменте строится взаимовыгодное сотрудничество. У стран схожие подходы к решению современных вызовов, эффективное взаимодействие на международных площадках.

Потенциал для наращивания товарооборота значителен. Ряд ключевых направлений был обозначен вице-премьером Юрием Шулейко в ходе сегодняшнего заседания комиссии.

Узбекистан заинтересован в развитии промышленной кооперации с Беларусью-4

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В Узбекистане большой популярностью пользуются белорусские продукты питания. Наши мясная, молочная продукция, кондитерские изделия. Мы готовы наращивать поставки высококачественного продовольствия, а также продукции деревообрабатывающей, нефтехимической и фармацевтической отраслей, сельскохозяйственной, грузовой техники, медицинских препаратов и бытовой техники.

Узбекистан заинтересован в дальнейшем углублении промышленной кооперации, создании совместных экспортоориентированных производств. Успешные примеры уже есть: МТЗ ведет работу по сборке тракторов в Узбекистане, а помимо этого, между странами реализуется проект по организации сборочного производства дизель-генераторов.

# Юрий Шулейко # Беларусь-Узбекистан

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