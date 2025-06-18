Некогда наши торговые партнеры, слепо следующие в «фарватере» европейской санкционной политики, рискуют остаться у разбитого корыта. Так, Молдова, семимильными шагами движущаяся в «светлое европейское будущее», продолжает оптимизацию всего и вся. На этот раз «зацепило» железные дороги, оказавшиеся на грани банкротства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, предприятие решило, что стране вполне хватит и 50 полноценных станций, превратив остальные 21 в скромные остановочные пункты. Работники там оказались и вовсе излишеством. Это позволит экономить 3 миллиона леев в месяц, чтобы начать выплачивать долг по зарплате сотрудникам, который превышает 190 миллионов леев. Также правительство пообещало выделить 250 тонн дизельного топлива, чтобы железная дорога смогла продолжить работу, несмотря на финансовые трудности.

Впрочем, это не единичный случай. Вспомним Литву, где из-за санкций против наших калийных удобрений, введенных по указке Брюсселя, была фактически уничтожена собственная железнодорожная инфраструктура. Финансовые потери оказались настолько большими, что, по подсчетам экспертов, Литве было бы дешевле закрыть Клайпедский порт.