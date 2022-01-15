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Лукашенко в Мачулищах подарили мини-самолёт. Вот как он выглядит

15 января 2022 17:47
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. 15 января Президент на военном аэродроме Мачулищи встретился с военнослужащими, которые вернулись с боевого задания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко в Мачулищах подарили мини-самолёт. Вот как он выглядит-1

К слову, о символизме. Сегодня на аэродроме Александру Лукашенко подарили модель Ил-76 – военно-транспортный самолет, который буквально сделал эту миссию выполнимой. Хотя, конечно, понятно, дело здесь не только в технике, но и в крепости духа, верности долгу, умении брать ответственность и отвечать за слова. И если «нерушимое братство», то вот так на деле.  

«Поехали в горячую точку и вернулись живыми». Жители Витебска встретили миротворцев (подробнее здесь).  

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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