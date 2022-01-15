Лукашенко в Мачулищах подарили мини-самолёт. Вот как он выглядит

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. 15 января Президент на военном аэродроме Мачулищи встретился с военнослужащими, которые вернулись с боевого задания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, о символизме. Сегодня на аэродроме Александру Лукашенко подарили модель Ил-76 – военно-транспортный самолет, который буквально сделал эту миссию выполнимой. Хотя, конечно, понятно, дело здесь не только в технике, но и в крепости духа, верности долгу, умении брать ответственность и отвечать за слова. И если «нерушимое братство», то вот так на деле.