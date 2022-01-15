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«Поехали в горячую точку и вернулись живыми». Жители Витебска встретили миротворцев

15 января 2022 17:48
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. 15 января Президент на военном аэродроме Мачулищи встретился с военнослужащими, которые вернулись с боевого задания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как подчеркнул Александр Лукашенко, угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства, и миротворческая операция ОДКБ еще раз продемонстрировала результат совместных усилий противостояния злу.  

«Поехали в горячую точку и вернулись живыми». Жители Витебска встретили миротворцев-1

В Витебске героев встречали не так официально, но от этого не менее тепло. В 103-й отдельной гвардейской бригаде даже устроили день открытых дверей. Родные, сослуживцы, горожане не могли оставить такое событие без внимания – возвращение миротворцев домой. К примеру, Иван Таран сделал марш-бросок аж из Лепеля, это 100 километров.  

«Поехали в горячую точку и вернулись живыми». Жители Витебска встретили миротворцев-4

Очень сильно волновались, поддерживали их, они большие молодцы. Приехали поддержать их и поблагодарить за то, что они такие мужественные, сильные, отважные, что не побоялись.  

Каждый из этих людей на протяжении всего времени следил за событиями в Казахстане, равнодушным никто не остался, ведь на кону стоял мир. Мир, который наши миротворцы сохранили.  

«Поехали в горячую точку и вернулись живыми». Жители Витебска встретили миротворцев-7

Ребята действительно выполнили очень важную задачу. Не передать, как мы переживали за них, поехали действительно в горячую точку и вернулись живыми. Это главное, что все вернулись живыми, не было никаких вооруженных конфликтов. Ребята выполнили свой долг.  

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# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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