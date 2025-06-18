«Течёт ручей, бежит ручей» – как Кадышева завоевала юные сердца? Мнение председателя Молодёжного совета

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Надежда Кадышева в свои 70 плюс взяла да и покорила сердца молодежи. Что за тенденция? Алина, вы ее заметили?