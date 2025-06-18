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«Течёт ручей, бежит ручей» – как Кадышева завоевала юные сердца? Мнение председателя Молодёжного совета

18 июня 2025 17:24
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Надежда Кадышева в свои 70 плюс взяла да и покорила сердца молодежи. Что за тенденция? Алина, вы ее заметили?

«Течёт ручей, бежит ручей» – как Кадышева завоевала юные сердца? Мнение председателя Молодёжного совета-2

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Тенденция видна. Мы, представители молодежи, своего поколения, возвращаемся к прошлым песням. Не только следуем современным тенденциям, поскольку там мы видим доброту, тепло. Вспоминаются какие-то приятные моменты со своего студенчества, школьных лет жизни. Это та песня, под которую действительно поет душа.

Григорий Азаренок:
А выпускники, школьники что вспоминают?

«Течёт ручей, бежит ручей» – как Кадышева завоевала юные сердца? Мнение председателя Молодёжного совета-4

Алина Ретькова:
Всегда такое было, что молодежь возвращается к прошлому. Каким-то песням из времен их родителей, бабушек, дедушек. Прошлое поколение рассказывает об этом, говорят, какие замечательные у них песни были, смыслы. Это интересует молодежь, в том числе они разбираются не только в самой песне, что можно послушать и под что можно потанцевать. Они иногда и рассматривают историю самой композиции.

Монастыринг – тренд или познания себя? Мнения о новом течении у молодежи.

# Музыка # Молодежь Беларуси # Мода # Российские исполнители # Алина Ретькова # Надежда Кадышева # Григорий Азаренок

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