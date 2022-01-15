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Командир роты миротворцев в Казахстане: «Было сложно моментами, но, благо, всё получилось»

15 января 2022 13:51
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Командир роты миротворцев в Казахстане: «Было сложно моментами, но, благо, всё получилось»-1

Для этого 15 января глава государства прибыл на военный аэродром Мачулищи (подробности здесь).  

Президент подчеркнул, вклад наших военнослужащих в общее дело был значительным. Охраняя стратегические объекты Казахстана, миротворцы не позволили мятежникам и дальше нарушать мир и порядок в этой стране. Глава государства считает операцию ОДКБ сигналом для всех, кто точит меч по периметру наших границ. За короткое время миротворческий контингент наглядно показал свою решимость и профессионализм.  

Командир роты миротворцев в Казахстане: «Было сложно моментами, но, благо, всё получилось»-4

Игорь Гиль, командир миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Беларуси:  
То, что мы отрабатывали на учениях «Нерушимого братства», то и воплотили в жизнь. Да, это реально было сложно моментами, но, благо, все получилось у нас. Жители нас встретили с позитивом, и даже когда мы отправлялись, именно на базе все говорили: можете оставаться, оставайтесь, спасибо вам большое.  

С чем пришлось столкнуться белорусским миротворцам в Казахстане – читайте здесь.  

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Игорь Гиль # Фотофакт

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