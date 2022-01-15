Командир роты миротворцев в Казахстане: «Было сложно моментами, но, благо, всё получилось»

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, вклад наших военнослужащих в общее дело был значительным. Охраняя стратегические объекты Казахстана, миротворцы не позволили мятежникам и дальше нарушать мир и порядок в этой стране. Глава государства считает операцию ОДКБ сигналом для всех, кто точит меч по периметру наших границ. За короткое время миротворческий контингент наглядно показал свою решимость и профессионализм.

Игорь Гиль, командир миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Беларуси:

То, что мы отрабатывали на учениях «Нерушимого братства», то и воплотили в жизнь. Да, это реально было сложно моментами, но, благо, все получилось у нас. Жители нас встретили с позитивом, и даже когда мы отправлялись, именно на базе все говорили: можете оставаться, оставайтесь, спасибо вам большое.