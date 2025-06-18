В Минске пройдёт Евразийский экономический форум 26-27 июня

Дискуссия в Санкт-Петербурге – «зеркало» всей мировой экономики и даже шире – мироустройства, а оно меняется буквально на глазах. Совершенно очевидно, что G7 перестает быть центром мирового роста. А этот статус стремительно переходит к государствам Глобального Юга – вот одно из ключевых заявлений 18 июня в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да и «Большая семерка» уже не такая уж и большая. Разумеется, речь о ее экономическом весе и статусе в мировой экономике. Чего стоит стагнация, например, в промышленности Германии и очевидное падение ее некогда знаменитого автопрома? А исключение из тогда еще «Большой восьмерки» России Трамп в глаза своим коллегам назвал «огромной ошибкой». Тем хуже для «семерки» и тем лучше для стран Глобального Юга, которые выходят на авансцену мировой экономики.

Кто здесь будет солировать в ближайшее время? И где в этой новейшей мировой истории место Минска? Итак, Глобальный Юг, а там сплошь наши партнеры – и уже проверенные временем, и относительно новые. Конечно, номер один – полуторамиллиардный Китай, с которым в 2024 году во взаимной торговле перешли отметку в 8,5 миллиарда долларов. Пакистан – с ним наторговали за год 50 миллионов, но главное, Минск и Исламабад понимают, что это далеко не предел. Вьетнам – наша точка опоры в Юго-Восточной Азии. Как, и Объединенные Арабские Эмираты в Юго-Западной. Из новых трендов – африканский вектор. Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Кения – серия недавних визитов Александра Лукашенко на жаркий континент, конечно, обозначила наши «точки опоры» и здесь.