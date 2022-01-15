Александр Лукашенко: воевать против нас дорого, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть – они профессионалы

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. 15 января Президент на военном аэродроме Мачулищи встретился с военнослужащими, которые вернулись с боевого задания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никуда не деться и от натиска, который в последние годы ощутили на себе практически все страны на постсоветском пространстве. Одни пытались справиться сами, и это удавалось, другие даже не пытались, а сегодня, может, и хотели бы, но не в их власти что-либо изменить. И все же эффективнее всего вот такое совместное преодоление проблем. Ценой горьких ошибок мы пришли к пониманию того, что видимая поддержка союзников, не только приободряет, но и отрезвляет тех, кто развесил ярлыки «о слабости» и решил, что может силой диктовать, как и кому жить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы анализировали и видели обстановку в целом. И только благодаря той мощи, которая была выброшена в Казахстане, не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства. Вы только своим присутствием в этой стране обеспечили мир и порядок. Это был сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ. Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции.

Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями. Конечно, воевать против нас дорого, очень затратно, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть и добиться тех же целей – они профессионалы. Но первый облом у них произошел в Беларуси. Они модернизировались (об этом скажем чуть позже), усовершенствовали эту операцию, так называемую цветную революцию, начиная с мятежа, и решили применить в Казахстане. И там не получилось. Значит, противоядие найдено.