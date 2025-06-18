Ведущий рассказал, как популярнее всего проводить свадьбу

Лето – сезон бракосочетаний. Все молодожены мечтают, чтобы день свадьбы прошел идеально, и серьезно подходят к подготовке. Начиная от пригласительных и заканчивая кейтерингом.
О свадебных трендах поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
С высоты вашего опыта как ведущего, что вы наблюдаете? Что сейчас в моде? Что делают люди? Сохраняют ли они традиции? Переносят те традиции наших предков на свадьбу либо что-то новое появляется? Как сейчас проходит свадьба?
Денис Липень, ведущий:
Сейчас просто это превращается в такое большое шоу. Традиции уходят на второй план. Приглашают артистов, фокусников приглашают на свадьбу. Делают эмоции, потому что люди хотят запомнить, получить от этого дня максимальное количество эмоций. А это прежде всего программа – это артисты.
Ольга Бурлакова, ведущая:
А белорусские национальные встречаются, чтобы в костюмах, рушники?
Денис Липень:
Я давно вел белорусскую национальную свадьбу. На белорусской мове я вел, наверное, где-то 10 лет тому назад. Это вот была, наверное, одна единственная свадьба такая беларускамоўная, где были рушники, традиции.
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