Ведущий рассказал, как популярнее всего проводить свадьбу

Михаил Свито, ведущий: С высоты вашего опыта как ведущего, что вы наблюдаете? Что сейчас в моде? Что делают люди? Сохраняют ли они традиции? Переносят те традиции наших предков на свадьбу либо что-то новое появляется? Как сейчас проходит свадьба?

Лето – сезон бракосочетаний. Все молодожены мечтают, чтобы день свадьбы прошел идеально, и серьезно подходят к подготовке. Начиная от пригласительных и заканчивая кейтерингом.

Денис Липень, ведущий:

Сейчас просто это превращается в такое большое шоу. Традиции уходят на второй план. Приглашают артистов, фокусников приглашают на свадьбу. Делают эмоции, потому что люди хотят запомнить, получить от этого дня максимальное количество эмоций. А это прежде всего программа – это артисты.

Ольга Бурлакова, ведущая:

А белорусские национальные встречаются, чтобы в костюмах, рушники?

Денис Липень:

Я давно вел белорусскую национальную свадьбу. На белорусской мове я вел, наверное, где-то 10 лет тому назад. Это вот была, наверное, одна единственная свадьба такая беларускамоўная, где были рушники, традиции.

Подробности в видео.

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