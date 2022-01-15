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«Это большой поучительный опыт для всех категорий». С чем пришлось столкнуться белорусским миротворцам в Казахстане?

15 января 2022 13:37
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для этого 15 января глава государства прибыл на военный аэродром Мачулищи (подробности здесь).  

«Это большой поучительный опыт для всех категорий». С чем пришлось столкнуться белорусским миротворцам в Казахстане?-1

Президент подчеркнул, вклад наших военнослужащих в общее дело был значительным. Охраняя стратегические объекты Казахстана, миротворцы не позволили мятежникам и дальше нарушать мир и порядок в этой стране. Глава государства считает операцию ОДКБ сигналом для всех, кто точит меч по периметру наших границ. За короткое время миротворческий контингент наглядно показал свою решимость и профессионализм.  

«Это большой поучительный опыт для всех категорий». С чем пришлось столкнуться белорусским миротворцам в Казахстане?-4

Дмитрий Соболь, заместитель командующего силами специальных операций Беларуси:  
Конечно, задачи для нас новые, интересные. Это большой поучительный опыт для всех категорий: и для средств управления, и для органов военного управления, и для всего личного состава.  

# Протесты в Казахстане # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Соболь # Фотофакт

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