«Это большой поучительный опыт для всех категорий». С чем пришлось столкнуться белорусским миротворцам в Казахстане?

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого 15 января глава государства прибыл на военный аэродром Мачулищи (подробности здесь).

Президент подчеркнул, вклад наших военнослужащих в общее дело был значительным. Охраняя стратегические объекты Казахстана, миротворцы не позволили мятежникам и дальше нарушать мир и порядок в этой стране. Глава государства считает операцию ОДКБ сигналом для всех, кто точит меч по периметру наших границ. За короткое время миротворческий контингент наглядно показал свою решимость и профессионализм.