«Вы можете не вернуться» – МИД Литвы продолжает политику запугивания туристов

Вильнюс продолжает наступать на те же грабли. Пока прибалтийские «гении военной фортификации» готовятся к якобы угрозе с Востока, пограничники соседнего государства упражняются в запугивании туристов.
На одном из погранпереходов с литовской стороны заметили дисклеймер-страшилку с призывом МИД воздержаться от поездок в Беларусь, чтобы не рисковать своей безопасностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дословный перевод текста, которым европейцев напутствуют литовские силовики. Но дальше – еще интереснее. Цитата: вы можете не вернуться.
Эффект получается обратным. Пытаясь навредить, литовские власти только разжигают любопытство иностранцев, заставляя их узнать, чем же так не угодила Беларусь прибалтам. Вот и двое отважных англичан, вопреки грозному предостережению на табличке, отправились в путешествие по Беларуси, явно решив проверить, так ли страшно у нас, как это преподносит западная пропаганда.
С начала июня на литовском пункте пропуска «Мядининкай» вновь наблюдается крайне сложная ситуация с пропуском фур. За сутки литовцами намеренно оформляется не более 10-12 % грузовиков от нормы, что создает километровые очереди. При этом сама Литва несет колоссальные экономические потери. Однако прибалты, видимо, решили, что это меньшее зло, чем «свободное перемещение» между Беларусью и Евросоюзом.