«Вы можете не вернуться» – МИД Литвы продолжает политику запугивания туристов

Вильнюс продолжает наступать на те же грабли. Пока прибалтийские «гении военной фортификации» готовятся к якобы угрозе с Востока, пограничники соседнего государства упражняются в запугивании туристов.

На одном из погранпереходов с литовской стороны заметили дисклеймер-страшилку с призывом МИД воздержаться от поездок в Беларусь, чтобы не рисковать своей безопасностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дословный перевод текста, которым европейцев напутствуют литовские силовики. Но дальше – еще интереснее. Цитата: вы можете не вернуться.