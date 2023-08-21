«Мы пока на начале пути». Игорь Тур о политической грамотности белорусов

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Выборы надо проводить только для себя, не для кого-то: не для Европы, не для кого-то – для себя, для народа. Алена Сырова, СТВ:

Слушайте, это же в любом случае тоже политический вопрос. И вопрос того, готовы мы к диалогу или нет. Александр Григорьевич об этом в последнее время очень часто говорит, подчеркивает, что мы, вообще-то, ни от кого не закрыты. Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Некоторые в Польше, конечно, мудаки, но иногда с мудаками нужно тоже работать. Олег Гайдукевич:

Надо-надо, а кто отказывается? Будем работать. Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов:

Но конструктивность, Алена, не в том, чтобы приехать и… Олег Гайдукевич:

Учить нас. Александр Хижняк:

Не то, что учить. По несуществующим стандартам шантажировать страну тем, признаем мы их или нет.

Алена Сырова:

А как можно шантажировать тех, кому все равно? Александр Хижняк:

В том-то и дело. Олег Гайдукевич:

Мы должны их учить, у них выборов нет, у нас есть. У нас демократии в два раза больше, чем у них. Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Я как человек, который любит обижать всех вокруг своими мыслями… Кирилл Казаков, СТВ:

Не только ты.