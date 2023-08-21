«Мы пока на начале пути». Игорь Тур о политической грамотности белорусов
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Выборы надо проводить только для себя, не для кого-то: не для Европы, не для кого-то – для себя, для народа.
Алена Сырова, СТВ:
Слушайте, это же в любом случае тоже политический вопрос. И вопрос того, готовы мы к диалогу или нет. Александр Григорьевич об этом в последнее время очень часто говорит, подчеркивает, что мы, вообще-то, ни от кого не закрыты.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Некоторые в Польше, конечно, мудаки, но иногда с мудаками нужно тоже работать.
Олег Гайдукевич:
Надо-надо, а кто отказывается? Будем работать.
Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов:
Но конструктивность, Алена, не в том, чтобы приехать и…
Олег Гайдукевич:
Учить нас.
Александр Хижняк:
Не то, что учить. По несуществующим стандартам шантажировать страну тем, признаем мы их или нет.
Алена Сырова:
А как можно шантажировать тех, кому все равно?
Александр Хижняк:
В том-то и дело.
Олег Гайдукевич:
Мы должны их учить, у них выборов нет, у нас есть. У нас демократии в два раза больше, чем у них.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Я как человек, который любит обижать всех вокруг своими мыслями…
Кирилл Казаков, СТВ:
Не только ты.
Игорь Тур:
Ну один из. Я слушаю и как бы, при всем уважении к каждой политической партии, я в основном слышу заявления, которые характерны для общественных объединений. А все-таки политика и партии, на мой взгляд, это немножко другое. У нас повышается правовая политическая грамотность. Я считаю, что нет. Я объясню, что я, например, считаю правовой грамотностью, а не то, что ОБСЕ пишут рекомендации заранее – это все достаточно очевидно. Политическая грамотность – это, когда условный Тур идет накануне выборов президента и понимает, что есть один кандидат Александр Григорьевич и пять каких-то других, и я вижу пикеты каждого. В голове у меня мысль следующего характера: так, приблизительно в стране около 20 % не хотят голосовать за Лукашенко, допустим. Мне как человеку, который за Лукашенко, выгодно поставить подпись за каждого из них¸ чтобы 20 % голосов было размыто между пятью оппозиционными кандидатами.
Кирилл Казаков:
На казино очень похоже.
Игорь Тур:
Да. А потом, условно, один из них, Олег Сергеевич, получив свои, условно, 5 %, подумает: ага, 5 % мне не выгодно политически, я лучше вообще снимусь. Вот это политика. И когда мы будем стремиться к пониманию этих процессов, и те, кто голосует, и те, кто выдвигает свои кандидатуры, и те, кто оценивает потом этот процесс, вот это начинается политическая движуха. Мы пока на начале пути.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Игорь, провокационный вопрос, вы так делали в 2020-м?
Игорь Тур:
Нет, я не делал так в 2020 году. Но я считаю, что политически именно так было правильно.
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