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Белорусское географическое общество передало Национальной библиотеке 33 редких издания

21 августа 2023 18:14
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Новости Беларуси. В коллекции Национальной библиотеки пополнение. Белорусское географическое общество подарило «алмазу знаний» редкие исторические издания – всего 33 книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское географическое общество передало Национальной библиотеке 33 редких издания-1

В них описываются явления и факты, которые происходили на территории нашей страны или связаны с ней. Также представлена военная история России и Советского Союза первой половины XX века. На страницах в деталях отображены и события Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Белорусское географическое общество передало Национальной библиотеке 33 редких издания-4

Алексей Яротов, председатель общественной организации «Белорусское географическое общество»:
Хотелось бы, чтобы люди знали свою историю и знакомились с ней. Ну и те книги, которые связаны с отдельными судьбами, они как раз открывают такие факты, нешироко представленные в открытой прессе. А Национальная библиотека – как раз то место, где такие книги и должны находиться. Чтобы любой гражданин мог прийти, взять и воспользоваться ими. И, собственно, не только гражданин, поскольку существует и цифровая библиотека, любой житель земного шара мог зайти на сайт библиотеки и познакомиться с этими материалами.

Белорусское географическое общество передало Национальной библиотеке 33 редких издания-7

Сегодня же, 21 августа, стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель – укрепление связей и помощь в реализации совместных проектов в сфере популяризации книги.

Белорусское географическое общество передало Национальной библиотеке 33 редких издания-10

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Наши функции очень близки. И то, что мы выходим на системное сотрудничество на основании договоров, это принципиально важно. Договор это бумага, она становится документом, когда наполняется реальным содержанием. Это обмен книгами. И сейчас мы можем сказать, что мы получаем в дар очень важные издания.

Ценный подарок от Белорусского географического общества будет интересен всем, кто неравнодушен к историческому прошлому своей страны.

# Библиотеки в Беларуси # общество # Алексей Яротов # Вадим Гигин # Фотофакт

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