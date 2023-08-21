Белорусское географическое общество передало Национальной библиотеке 33 редких издания

В них описываются явления и факты, которые происходили на территории нашей страны или связаны с ней. Также представлена военная история России и Советского Союза первой половины XX века. На страницах в деталях отображены и события Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Алексей Яротов, председатель общественной организации «Белорусско е географическо е обществ о »: Хотелось бы, чтобы люди знали свою историю и знакомились с ней. Ну и те книги, которые связаны с отдельными судьбами, они как раз открывают такие факты, нешироко представленные в открытой прессе. А Национальная библиотека – как раз то место, где такие книги и должны находиться. Чтобы любой гражданин мог прийти, взять и воспользоваться ими. И, собственно, не только гражданин, поскольку существует и цифровая библиотека, любой житель земного шара мог зайти на сайт библиотеки и познакомиться с этими материалами.

Сегодня же, 21 августа, стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель – укрепление связей и помощь в реализации совместных проектов в сфере популяризации книги.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Наши функции очень близки. И то, что мы выходим на системное сотрудничество на основании договоров, это принципиально важно. Договор – это бумага, она становится документом, когда наполняется реальным содержанием. Это обмен книгами. И сейчас мы можем сказать, что мы получаем в дар очень важные издания.

Ценный подарок от Белорусского географического общества будет интересен всем, кто неравнодушен к историческому прошлому своей страны.