Глава ЦК КПБ: «Коммунисты вступили в электоральную кампанию уже с весны»

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Это борьба за власть, согласен. Но хочу сказать, что мы провели огромнейшую работу, когда шло обсуждение по референдуму, чтобы минимизировать ошибки в том законодательстве, которое сейчас мы на выборах получили. И Президент сказал донести народу и заполучить мнение наших людей, какие ошибки мы могли допустить. Они могут быть, но они минимизированы. На этом же работа не останавливается, у нас функционируют на постоянной основе диалоговые площадки. И будет разъяснение людям, как трактовать то или иное законодательство, какие механизмы будут применяться.

Что касается партийной системы, безусловно, коммунисты будут представлены практически во всех округах, во всех парламентских округах мы будем представлены. Коммунисты вступили в электоральную кампанию уже с весны, начиная с перерегистрации. Мы провели ревизию своих рядов, мы выявили тех людей, который действительно, как Олег Сергеевич сказал, пользуются популярностью среди людей не только как коммунисты, а какие достижения по основному месту работы, какие проблемы он решает по месту жительства. То есть авторитетных людей, которых мы можем выдвигать. На сегодня у нас сформирован список, который отрабатываем, с людьми, которых партия будет поддерживать. Мы готовимся проводить съезд. Как только глава государства подпишет указ, мы тут же, практически в недельный срок, проведем съезд официальный. Тут специфика, будет задача какая – выдвинуть те кандидатуры почти в 110 округов фактически и рассмотреть те кандидатуры, которые пойдут, порядка 18 тысяч, в местные советы. И учесть специфику еще регионов. Там не только города Минска, а начиная с поселкового, районного, областного уровня.