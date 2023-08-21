Хижняк: «Белорусы всегда голосуют за успешных людей». Могут ли беспартийные претендовать на место депутата?

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Мы должны правильно и грамотно провести электоральную кампанию и подойти к 2025 году, сформировать у людей мнение уже не просто за неделю и до агитации. То есть в практической своей работе через различные форумы, заявления, СМИ – это все тоже позиция партии. Кирилл Казаков, СТВ:

Складывается ощущение, что у нас в депутатах будут одни политические представители партий. На самом деле, как у нас система построена, она изменится или нет? Беспартийные могут в депутаты претендовать? Получается, что у нас четыре партии, и теперь практически из них и выбирать. Кто у нас может по новому закону?

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:

Дело в том, что у нас мажоритарная избирательная система. У нас одномандатные избирательные круга, что касается выборов в Палату представителей и в местные советы депутатов – здесь система одинаковая. Поэтому политическая партия – это еще одна характеристика кандидата, но в первую очередь его характеристикой является его личность, его заслуги, его трудовой путь – именно на это обращают внимание избиратели. Более того, скажу, что на агитационную кампанию выделяется больше средств, чем раньше. У нас в два раза и более увеличены размеры избирательных фондов. Поэтому агитационную кампанию мы ожидаем более яркую, чем это было раньше. Ну и, конечно, здесь все зависит от кандидатов. Хочется, чтобы они активнее и ярче представляли себя избирателям для того, чтобы когда мы приходим в избирательный участок, у нас уже не оставалось вопросов, за кого мы будем голосовать. Алена Сырова, СТВ:

То есть все-таки люди будут голосовать за личность, а не за партию? Иван Толкач:

Кончено.