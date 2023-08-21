Хижняк: «Белорусы всегда голосуют за успешных людей». Могут ли беспартийные претендовать на место депутата?
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Мы должны правильно и грамотно провести электоральную кампанию и подойти к 2025 году, сформировать у людей мнение уже не просто за неделю и до агитации. То есть в практической своей работе через различные форумы, заявления, СМИ – это все тоже позиция партии.
Кирилл Казаков, СТВ:
Складывается ощущение, что у нас в депутатах будут одни политические представители партий. На самом деле, как у нас система построена, она изменится или нет? Беспартийные могут в депутаты претендовать? Получается, что у нас четыре партии, и теперь практически из них и выбирать. Кто у нас может по новому закону?
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:
Дело в том, что у нас мажоритарная избирательная система. У нас одномандатные избирательные круга, что касается выборов в Палату представителей и в местные советы депутатов – здесь система одинаковая. Поэтому политическая партия – это еще одна характеристика кандидата, но в первую очередь его характеристикой является его личность, его заслуги, его трудовой путь – именно на это обращают внимание избиратели. Более того, скажу, что на агитационную кампанию выделяется больше средств, чем раньше. У нас в два раза и более увеличены размеры избирательных фондов. Поэтому агитационную кампанию мы ожидаем более яркую, чем это было раньше. Ну и, конечно, здесь все зависит от кандидатов. Хочется, чтобы они активнее и ярче представляли себя избирателям для того, чтобы когда мы приходим в избирательный участок, у нас уже не оставалось вопросов, за кого мы будем голосовать.
Алена Сырова, СТВ:
То есть все-таки люди будут голосовать за личность, а не за партию?
Иван Толкач:
Кончено.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Я бы даже сказал, что у меня лично есть легкие опасения, что в ближайшую электоральную кампанию люди куда более с большим удовольствием проголосуют за кого-то беспартийного, чем партийного на всякий случай. Чего уж там, такое есть в обществе, мало ли что.
Алексей Сокол:
После 17 сентября, после праздника нашего государственного, мы отправляемся в турне по всей Республике под эгидой «Беларусь справедливая».
Кирилл Казаков:
То есть у вас еще агитбригада?
Алексей Сокол:
Не только. Представители депутатского корпуса.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я уже давно уехал, пока они собирались. И второй момент – партии четыре прошли перерегистрацию, о чем это говорит? Пять тысяч членов минимум мы подтвердили, структуры по всей стране – значит, поддержка уже есть. Кстати, государство для парий сделало очень многое этим законом.
Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов:
Игорь, все-таки продолжу мысль, меня немного перебили. Белорусы всегда голосуют за успешных людей, и неоднократно электоральные кампании говорят о том, понаблюдайте за людьми, которые на избирательном участке стоят у стенда и читают биографии, смотрят. Информационно, рекламно, СМИ, Telegram-каналы – можно сформировать мнение, но в большинстве своем люди выбирают нормальных, конструктивных, успешных людей.
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