Зачем нужны партии на выборах? Мнение главы ЛДПБ

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Сивец: после референдума все ключевые законодательные акты приняты, подписаны и вступили в силу. Читать здесь.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы не зря на площадке собрали руководителей четырех политических партий. Это четыре политических партии, которые были зарегистрированы. И сейчас они вступают в электоральную кампанию. У нас, наверное, впервые с момента обретения независимости, когда у нас складывается некая партийная система. Это компетентные люди, которые разбираются, например, в политике, в экономике. Они действительно будут понимать, для чего у нас создается Всебелорусское народное собрание, что мы хотели подложить под эту Конституцию. Но, с другой стороны, я соглашусь, что люди хотят просто, чтобы ничего не менялось. Но у нас четыре партии. Я прихожу на избирательный участок и у меня вопрос: я буду голосовать за того человека, которого знаю, или за партийного? За хорошего или за партию?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас одномандатная система округов. Мы не ломали систему выборов. Что мы сделали? Мы создали условия для развития партий, чтобы они представляли разные точки зрения. Но систему выборов не ломали. Одномандатный округ, где больше будет иметь значение не партийность, а что из себя человек представляет. Партия в дополнение идет. То есть человек смотрит: это руководитель, это авторитетный в округе человек, член Либерально-демократической партии. Для чего партия? Рядом стоит такой же авторитетный человек. В выборах участвуют четыре-пять кандидатов. И тут он может для себя решить: и этот авторитетный, и этот авторитетный, но это представитель ЛДПБ, РПТС или коммунистов. Или он выберет того, кто ему больше нравится.
Гайдукевич: наобещал на выборах, стал президентом, обманул, поломал все – сейчас это невозможно! Подробнее.