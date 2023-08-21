Зачем нужны партии на выборах? Мнение главы ЛДПБ

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎. Сивец: после референдума все ключевые законодательные акты приняты, подписаны и вступили в силу. Читать здесь.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы не зря на площадке собрали руководителей четырех политических партий. Это четыре политических партии, которые были зарегистрированы. И сейчас они вступают в электоральную кампанию. У нас, наверное, впервые с момента обретения независимости, когда у нас складывается некая партийная система. Это компетентные люди, которые разбираются, например, в политике, в экономике. Они действительно будут понимать, для чего у нас создается Всебелорусское народное собрание, что мы хотели подложить под эту Конституцию. Но, с другой стороны, я соглашусь, что люди хотят просто, чтобы ничего не менялось. Но у нас четыре партии. Я прихожу на избирательный участок и у меня вопрос: я буду голосовать за того человека, которого знаю, или за партийного? За хорошего или за партию?