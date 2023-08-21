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Гайдукевич: наобещал на выборах, стал президентом, обманул, поломал всё – сейчас это невозможно!

21 августа 2023 16:18
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На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Гайдукевич: наобещал на выборах, стал президентом, обманул, поломал всё – сейчас это невозможно!-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы спрашиваете: что избиратель должен знать? Он должен знать основное, что в результате изменения избирательного законодательства теперь, кто бы ни победил на выборах в парламент, в местные советы, при любом раскладе поломать страну, повернуть ее на 180 градусов он не сможет. Это люди должны знать. Это самые счастливые для нас выборы. Выборы-праздник! Люди не должны бояться. Раньше было как? В других странах сейчас так тоже. Просыпаешься после выборов – страна другая. Наобещал на выборах одно, стал депутатом или президентом, обманул, поломал все и сделал по-другому. Сейчас невозможно! Почему? Конституция обновленная. Всебелорусское собрание, которое стоит над всеми: над партиями, над депутатами – оно будет регулировать эти вопросы. То есть мы создаем механизмы защиты своей политической системы от слома.

Алена Сырова, СТВ:
Речь идет о том, кто будет в этом Всебелорусском народном собрании.

Сивец: после референдума все ключевые законодательные акты приняты, подписаны и вступили в силу. Подробнее.

# Выборы в Беларуси # Олег Гайдукевич # Алена Сырова # Фотофакт

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