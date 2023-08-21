Гайдукевич: политические партии нужны, чтобы Президент никогда не был один

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для чего политические партии нужны? Чтобы Президент никогда не был один. Один не в плане поддержки. За него в 2020 году были миллионы. Но когда у нас неразвитая политическая система, когда у нас партии неразвитые, когда у нас в парламенте нет депутатских групп, это не видно сильно. Поэтому в медийном пространстве создавали вид, что Президент один, а это ложь. Когда стоят рядом с Президентом лидеры четырех парламентских партий, каждый из которых – лидер, за ними люди. И они выходят и говорят: мы стоим и будем стоять, мы с Лукашенко, руки прочь от страны, хоть у нас и разные взгляды! Или возьмите Россию, Государственная дума, Путин, четыре фракции, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия – все разные, они спорят на выборах. Россию давят, все стоят вместе как один. И тогда политическая система становится сильнее. И второй момент, для чего нужны партии. Мы никогда не должны рассказывать сказку, что в стране наступит время, когда у всех одно мнение. Это ложь. Даже в семье теща всегда против, жена может против мужа быть, но это одна семья.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Мы, четыре политические партии, сейчас проходим определенную учебу, становление для будущего. И это будет огромным подспорьем на будущие электоральные кампании.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Какие бы выборы ни происходили, пока для наших людей краеугольный вопрос и краеугольный камень – партия одна, вторая, третья, она по отношению к Лукашенко какая? Они за либо против. Они смотрят – за. Только после этого начинают дальше читать.
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