Гайдукевич: политические партии нужны, чтобы Президент никогда не был один

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для чего политические партии нужны? Чтобы Президент никогда не был один. Один не в плане поддержки. За него в 2020 году были миллионы. Но когда у нас неразвитая политическая система, когда у нас партии неразвитые, когда у нас в парламенте нет депутатских групп, это не видно сильно. Поэтому в медийном пространстве создавали вид, что Президент один, а это ложь. Когда стоят рядом с Президентом лидеры четырех парламентских партий, каждый из которых – лидер, за ними люди. И они выходят и говорят: мы стоим и будем стоять, мы с Лукашенко, руки прочь от страны, хоть у нас и разные взгляды! Или возьмите Россию, Государственная дума, Путин, четыре фракции, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия – все разные, они спорят на выборах. Россию давят, все стоят вместе как один. И тогда политическая система становится сильнее. И второй момент, для чего нужны партии. Мы никогда не должны рассказывать сказку, что в стране наступит время, когда у всех одно мнение. Это ложь. Даже в семье теща всегда против, жена может против мужа быть, но это одна семья.