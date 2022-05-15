«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило
Новости Беларуси. На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще один повод навестить белорусов – это День Победы. В некоторых Прибалтийских странах, как мы уже убедились, отмечать 9 Мая запрещают, а за венки наказывают.
Почему литовцы приехали в Минск отмечать День Победы, что, кроме впечатлений, увезут из Беларуси и почему просят нашего Президента продлить безвиз? Обо всех просьбах литовских блогеров узнала корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко и готова о них рассказать.
Снос памятников. Запрет на символику, связанную с Днем Победы. За это можно схлопотать приличный штраф в размере до 700 евро. В Прибалтийских странах против празднования 9 Мая развернули настоящую кампанию.
Мячислав Гедройт, участник пресс-тура (Литва):
Издевательство. При чем тут люди, которые отдали жизнь, погибли в борьбе с фашизмом, нацизмом? Они-то при чем? Памятники уничтожаются. Они-то при чем, виноваты?
Вспомнить погибших родственников на фронтах Великой Отечественной войны в Минск приехала группа литовских блогеров. С утра 9 мая они вместе с белорусами на шествии поколений. И даже не ожидали, что глава государства лично поздравит ветеранов, пообщается с присутствующими, услышит и их вопрос.
«Едут люди, у которых зарплата маленькая». О чем попросила у Лукашенко гостья из Литвы, читайте здесь.
Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.
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«Чтобы люди своими глазами увидели, что тут». Литовский блогер о решении отправиться в пресс-тур по Беларуси
Житель Литвы на БелАЗе: такие производства – основа экономического фундамента государства, чего у нас не хватает
Несмотря на экономические многочисленные подножки со стороны Запада, предприятие идет вперед. А вот санкционный бумеранг, напротив, тяжело бьет по кошельку простого европейца.
Житель Литвы о Беларуси: у нас говорят, что Евросоюз не вам ввел санкции, а нам. Подробнее здесь.
Недостаток белорусских калийных тонн уже ощутили Литовские железные дороги и Клайпедский порт. Шутки ли – исчезла треть грузов. Такой размашистый шаг Европейского союза теперь стал фатальным для многих рабочих профессий. Опасаются, как бы морская гавань в Клайпеде и вовсе не стала музейным экспонатом.
Житель Литвы: «Везде идет сокращение, уже поувольняли людей. Все уже, нет у нас порта». Подробнее здесь.
Какими могут быть совместные проекты – инновационными и привлекательными, говорят уже в индустриальном парке «Великий камень» – это символ сотрудничества Беларуси и Китая.
На деле литовские блогеры изучили работу и аграрного предприятия.
На реальных примерах гости из Литвы видят, что Беларусь развивается, несмотря на желание Запада санкционным топором вырубить экономику страны из строя. И если предприятия продумывают менеджмент, ищут новых партнеров, работают над импортозамещением, то противостоять развернутой информационной войне куда сложнее.
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Мячислав Гедройт:
Мы приезжаем в Минск – электрические автобусы, это нас удивляет. Вот вам и Европа. Мы отстали от вас на 30 лет. У нас этого нет. У нас троллейбусы есть, правильно. А у вас едет автобус – подцепился, зарядился. МАЗы… А предлагали же нам когда-то, предлагали – берите. Так нет. Латыши покупают у белорусов, а мы у латышей покупаем.
Празднование 9 Мая, промышленные, агропредприятия и энергетическая мощь Беларуси в списке информационного тура литовских блогеров. Финальным аккордом, признаются, станет поход по магазинам.
Лункис Гинтарас, участник пресс-тура (Литва):
Вам смешно – соду банальную куплю. Все наберу, наборчик чисто белорусских вкуснятин всяких.
Артурас Лукьянчукас, блогер (Литва):
Что вы производите на внутреннем рынке для себя, все Беларусь делает, производит, вот эта продукция в 3-4 раза дешевле.
Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):
У вас есть собственная медицина. Ваши лекарства продаются за очень приемлемую цену. Когда я сюда еду, у меня всегда бывает большой список, кому что привезти.
Донести до своего читателя и слушателя информацию теперь главная цель. Блогеры из Литвы уже готовят материалы для YouTube и соцсетей.