Прямой эфир

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило

15 мая 2022 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще один повод навестить белорусов – это День Победы. В некоторых Прибалтийских странах, как мы уже убедились, отмечать 9 Мая запрещают, а за венки наказывают.

Почему литовцы приехали в Минск отмечать День Победы, что, кроме впечатлений, увезут из Беларуси и почему просят нашего Президента продлить безвиз? Обо всех просьбах литовских блогеров узнала корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко и готова о них рассказать.

Снос памятников. Запрет на символику, связанную с Днем Победы. За это можно схлопотать приличный штраф в размере до 700 евро. В Прибалтийских странах против празднования 9 Мая развернули настоящую кампанию.

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-1

Мячислав Гедройт, участник пресс-тура (Литва):
Издевательство. При чем тут люди, которые отдали жизнь, погибли в борьбе с фашизмом, нацизмом? Они-то при чем? Памятники уничтожаются. Они-то при чем, виноваты?

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-4

Вспомнить погибших родственников на фронтах Великой Отечественной войны в Минск приехала группа литовских блогеров. С утра 9 мая они вместе с белорусами на шествии поколений. И даже не ожидали, что глава государства лично поздравит ветеранов, пообщается с присутствующими, услышит и их вопрос.

«Едут люди, у которых зарплата маленькая». О чем попросила у Лукашенко гостья из Литвы, читайте здесь.

Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.

Читайте также:

«Передо мной стоит человек, который принимает меня тоже как человека». Гостья из Литвы о встрече с Лукашенко

«Чтобы люди своими глазами увидели, что тут». Литовский блогер о решении отправиться в пресс-тур по Беларуси

Житель Литвы на БелАЗе: такие производства – основа экономического фундамента государства, чего у нас не хватает

Несмотря на экономические многочисленные подножки со стороны Запада, предприятие идет вперед. А вот санкционный бумеранг, напротив, тяжело бьет по кошельку простого европейца.

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-7

Житель Литвы о Беларуси: у нас говорят, что Евросоюз не вам ввел санкции, а нам. Подробнее здесь.

Недостаток белорусских калийных тонн уже ощутили Литовские железные дороги и Клайпедский порт. Шутки ли – исчезла треть грузов. Такой размашистый шаг Европейского союза теперь стал фатальным для многих рабочих профессий. Опасаются, как бы морская гавань в Клайпеде и вовсе не стала музейным экспонатом.

Житель Литвы: «Везде идет сокращение, уже поувольняли людей. Все уже, нет у нас порта». Подробнее здесь.

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-10

Какими могут быть совместные проекты – инновационными и привлекательными, говорят уже в индустриальном парке «Великий камень» – это символ сотрудничества Беларуси и Китая.

На деле литовские блогеры изучили работу и аграрного предприятия.

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-13

На реальных примерах гости из Литвы видят, что Беларусь развивается, несмотря на желание Запада санкционным топором вырубить экономику страны из строя. И если предприятия продумывают менеджмент, ищут новых партнеров, работают над импортозамещением, то противостоять развернутой информационной войне куда сложнее.

Читайте также:

«Ехать в Беларусь нельзя, у них там какие-то стычки». Какие сообщения литовский оператор рассылает жителям?

Блогер из Литвы о Беларуси: у нас говорят, что тут диктатура. Вот бы нам такую диктатуру

«Другое впечатление создается». Литовский блогер побывал на БелАЭС, и вот его мнение

Мячислав Гедройт:
Мы приезжаем в Минск – электрические автобусы, это нас удивляет. Вот вам и Европа. Мы отстали от вас на 30 лет. У нас этого нет. У нас троллейбусы есть, правильно. А у вас едет автобус – подцепился, зарядился. МАЗы… А предлагали же нам когда-то, предлагали – берите. Так нет. Латыши покупают у белорусов, а мы у латышей покупаем.

Празднование 9 Мая, промышленные, агропредприятия и энергетическая мощь Беларуси в списке информационного тура литовских блогеров. Финальным аккордом, признаются, станет поход по магазинам.

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-16

Лункис Гинтарас, участник пресс-тура (Литва):
Вам смешно – соду банальную куплю. Все наберу, наборчик чисто белорусских вкуснятин всяких.

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-19

Артурас Лукьянчукас, блогер (Литва):
Что вы производите на внутреннем рынке для себя, все Беларусь делает, производит, вот эта продукция в 3-4 раза дешевле.

«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило-22

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):
У вас есть собственная медицина. Ваши лекарства продаются за очень приемлемую цену. Когда я сюда еду, у меня всегда бывает большой список, кому что привезти.

Донести до своего читателя и слушателя информацию теперь главная цель. Блогеры из Литвы уже готовят материалы для YouTube и соцсетей.

# Беларусь-Литва # общество # Мячислав Гедройт # Лункис Гинтарас # Артурас Лукьянчукас # Эрика Швянченене # Анастасия Ярощик-Корниенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Провокации могут быть любыми». Игорь Король о ленд-лизе, учениях у границы и грозит ли Беларуси военная опасность
15 мая 2022 16:31

«Провокации могут быть любыми». Игорь Король о ленд-лизе, учениях у границы и грозит ли Беларуси военная опасность

Часто ли отцы ходят в декрет? Ирина Костевич о поддержке семей государством
15 мая 2022 16:31

Часто ли отцы ходят в декрет? Ирина Костевич о поддержке семей государством

Что думает о развитии молодёжи и как зовут подаренную Президентом собаку? 9 вопросов Дмитрию Баскову
15 мая 2022 13:51

Что думает о развитии молодёжи и как зовут подаренную Президентом собаку? 9 вопросов Дмитрию Баскову