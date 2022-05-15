«Мы отстали от вас на 30 лет». Литовцы совершили пресс-тур по Беларуси и рассказали, что их впечатлило

Новости Беларуси. На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще один повод навестить белорусов – это День Победы. В некоторых Прибалтийских странах, как мы уже убедились, отмечать 9 Мая запрещают, а за венки наказывают. Почему литовцы приехали в Минск отмечать День Победы, что, кроме впечатлений, увезут из Беларуси и почему просят нашего Президента продлить безвиз? Обо всех просьбах литовских блогеров узнала корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко и готова о них рассказать. Снос памятников. Запрет на символику, связанную с Днем Победы. За это можно схлопотать приличный штраф в размере до 700 евро. В Прибалтийских странах против празднования 9 Мая развернули настоящую кампанию.

Мячислав Гедройт, участник пресс-тура (Литва):

Издевательство. При чем тут люди, которые отдали жизнь, погибли в борьбе с фашизмом, нацизмом? Они-то при чем? Памятники уничтожаются. Они-то при чем, виноваты?

Житель Литвы о Беларуси: у нас говорят, что Евросоюз не вам ввел санкции, а нам. Подробнее здесь. Недостаток белорусских калийных тонн уже ощутили Литовские железные дороги и Клайпедский порт. Шутки ли – исчезла треть грузов. Такой размашистый шаг Европейского союза теперь стал фатальным для многих рабочих профессий. Опасаются, как бы морская гавань в Клайпеде и вовсе не стала музейным экспонатом. Житель Литвы: «Везде идет сокращение, уже поувольняли людей. Все уже, нет у нас порта». Подробнее здесь.

Какими могут быть совместные проекты – инновационными и привлекательными, говорят уже в индустриальном парке «Великий камень» – это символ сотрудничества Беларуси и Китая. На деле литовские блогеры изучили работу и аграрного предприятия.

Лункис Гинтарас, участник пресс-тура (Литва):

Вам смешно – соду банальную куплю. Все наберу, наборчик чисто белорусских вкуснятин всяких.

Артурас Лукьянчукас, блогер (Литва):

Что вы производите на внутреннем рынке для себя, все Беларусь делает, производит, вот эта продукция в 3-4 раза дешевле.