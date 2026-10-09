Новости по тегу #Беларусь-Литва

В Пабраде, всего в 15 километрах от рубежей нашей страны, был торжественно открыт экспериментальный полигон для испытаний беспилотников и другой техники и вооружений.
19 сентября в период с 08:00 до 20:00 на всех КПП могут возникнуть временные перебои в работе таможенных информационных систем Литвы. Данные неполадки обусловлены проведением плановых технических работ и могут привести к увеличению времени оформления грузового автотранспорта.
Основным элементом защиты станет ров контрмобильности шириной от 20 до 150 метров.
Помимо заграждений из колючей проволоки и инженерных сооружений, там планируют установить сейсмические датчики.
Теперь запрещено покупать недвижимость вблизи объектов, важных для национальной безопасности страны.
Европейское правосудие в очередной раз наглядно продемонстрировало свою глубокую предвзятость.
Речь идет о документе, который предполагал возможность для граждан, проживающих у границы, пересекать ее по специальным разрешениям и находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода.
Документ, подписанный 15 лет назад, так и не заработал в полную силу.
В условиях, когда западные порты закрыты, а транзит через Прибалтику стал политическим оружием, координация становится не просто выгодной. Белорусско-российский взгляд в одном направлении – залог успешного развития обеих стран.
В Национальном кризисном центре не исключили, что беспилотник мог и вовсе покинуть пространство Литвы и улететь в соседнюю страну.
Белорусская сторона потребовала провести разбирательство по данному факту. Незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента. Принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
Как пояснили в литовской таможне, запрет распространяется на топливо в штатных баках, из которых оно поступает в двигатель или системы охлаждения.
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