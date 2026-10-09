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Новости по тегу #Беларусь-Литва

Полигон для испытаний дронов появился в Литве у границы с Беларусью
09 октября 2026 08:01

Полигон для испытаний дронов появился в Литве у границы с Беларусью

19 сентября водителям грузового транспорта будет затруднен въезд через литовскую границу – ГТК
19 сентября 2026 08:49

19 сентября водителям грузового транспорта будет затруднен въезд через литовскую границу – ГТК

Литва построит дополнительные заграждения на границе с Беларусью
13 августа 2026 11:19

Литва построит дополнительные заграждения на границе с Беларусью

Латвия продолжает укреплять границу с Беларусью
11 августа 2026 07:15

Латвия продолжает укреплять границу с Беларусью

Литва ввела новые ограничения для граждан Беларуси
28 июля 2026 06:09

Литва ввела новые ограничения для граждан Беларуси

Суд ЕС отклонил претензию терминала Клайпедского порта по транзиту грузов «Беларуськалия»
16 июля 2026 16:59

Суд ЕС отклонил претензию терминала Клайпедского порта по транзиту грузов «Беларуськалия»

Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном движении
01 июля 2026 08:30

Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном движении

Сейм Литвы взялся за расторжение договора с Беларусью об упрощенном приграничном движении
10 июня 2026 10:48

Сейм Литвы взялся за расторжение договора с Беларусью об упрощенном приграничном движении

Клайпеда вне игры? Беларусь уже давно перестроилась – разбираем ситуацию с калием
04 июня 2026 17:21

Клайпеда вне игры? Беларусь уже давно перестроилась – разбираем ситуацию с калием

«Найдем, когда пойдут лисички». Как поиски дрона в Литве зашли в тупик
21 мая 2026 18:05

«Найдем, когда пойдут лисички». Как поиски дрона в Литве зашли в тупик

МИД Беларуси заявил протест Литве из-за очередного проникновения БПЛА
21 мая 2026 13:45

МИД Беларуси заявил протест Литве из-за очередного проникновения БПЛА

Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из России и Беларуси
01 мая 2026 08:07

Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из России и Беларуси