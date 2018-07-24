Скажите «чиииииз». Улыбка акулы, которая поднимет вам настроение

Новости США. Интересный случай произошел во Флориде (США) на пляже Вест-Палм-Бич недалеко от берега, около 3 км. Дайверу Кэсси Дженсен удалось запечатлеть улыбку самой настоящей лимонной акулы на камеру. Об этом сообщают американские СМИ.
Новости США. Интересный случай произошел во Флориде (США) на пляже Вест-Палм-Бич недалеко от берега, около 3 км. Дайверу Кэсси Дженсен удалось запечатлеть улыбку самой настоящей лимонной акулы на камеру. Об этом сообщают американские СМИ.
Кэсси несколько лет профессионально занимается съемкой морских обитателей и совсем не боится их. Девушка и ее друзья умеют себя вести так, чтобы не спровоцировать акулу, а еще Кэсси отмечает, что акулы не так опасны, как о них обычно рассказывают. Им несвойственно питаться людьми, но бывают случаи, когда акула путает человека со своей добычей (здесь подробнее).
Чтобы запечатлеть акулу поближе, Кэсси использовала приманку: огромную голову тунца. Она ее бросила в воду, а пока лимонная акула разбиралась с добычей, девушка подобралась поближе и начала снимать. После того, как тунец был съеден, акула повернулась к камере и улыбнулась широкой улыбкой.
Вот как описывает происходящее сама Кэсси: «До этого я видела много акул, но эту вижу редко. Я ее давно заметила. И сейчас, когда я ее увидела, мое сердце затряслось. Она, кстати, довольно известна во Флориде. У нее такое строение челюсти, что кажется, будто она всегда улыбается, а еще у нее красивый хвост. Она счастлива, когда мы ее окружаем».