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«Чтобы люди своими глазами увидели, что тут». Литовский блогер о решении отправиться в пресс-тур по Беларуси

15 мая 2022 16:34
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Новости Беларуси. На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще один повод навестить белорусов – это День Победы. В некоторых Прибалтийских странах, как мы уже убедились, отмечать 9 Мая запрещают, а за венки наказывают.

Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.

«Чтобы люди своими глазами увидели, что тут». Литовский блогер о решении отправиться в пресс-тур по Беларуси-1

Каждый шаг онлайн. Казимирас Юрайтис ведет прямую трансляцию в соцсетях.

«Чтобы люди своими глазами увидели, что тут». Литовский блогер о решении отправиться в пресс-тур по Беларуси-4

Казимирас Юрайтис, заместитель руководителя «Форума добрососедства» (Литва):
Чтобы люди своими глазами увидели, что тут. Забанировали мой третий ютубовский канал. Первый забанировали где-то год назад, когда он начал угрозу их СМИ государственным – лжи, пропаганды вот этой, начал конкурировать успешно, тогда закрыли.

«Чтобы люди своими глазами увидели, что тут». Литовский блогер о решении отправиться в пресс-тур по Беларуси-7

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# Беларусь-Литва # общество # Казимирас Юрайтис # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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