Что думает о развитии молодёжи и как зовут подаренную Президентом собаку? 9 вопросов Дмитрию Баскову

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Великий праздник, День Победы, отгремел на всю страну, как он того и заслуживает – красиво и достойно. Речь Президента на площади Победы до сих пор в трендах на YouTube, и оно не удивительно, ведь там чистая правда, которая так не нравится западным лицемерам. Говорить правду и по-настоящему любить свою страну, быть готовым защищать ее интересы, историю и культуру, дано, к сожалению, не всем странам. Иметь грамотную общественно-политическую и культурно-нравственную жизненную позицию сегодня крайне важно. И это не красивые слова, а реальность нынешнего дня. И как бы мы ни старались, современный ритм жизни уже по-другому не позволяет нам существовать в обществе. И здесь, конечно же, большую роль играет социальная политика государства. Ни для кого не секрет, что в Беларуси социальная политика сильно развита и представить нашу страну без нее уже просто уже невозможно. О социальной политике, о развитии спорта, о гражданско-патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти мы поговорим с гостем нашей студии – заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрием Басковым. Государство за время суверенитета выстроило спорт с нуля

Никита Рачиловский:

В Беларуси созданы все необходимые условия для занятий спортом – как на профессиональном, так и любительском уровне. Как вы считаете, какие дополнительные мероприятия необходимо проводить для приобщения молодого поколения к спорту и физической культуре? Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Государство за время своего суверенитета фактически выстроило спорт с нуля, сохранив ценный опыт советского поколения тренеров и функционеров. При этом привлекли уже для нового поколения белорусов построение новых современных баз как для тренировочного, так и для соревновательного процесса. Вовлечение в спорт молодежи – это не только государственная социальная политика, но и вопросы всей спортивной общественности. Невозможно привлечь 30-летнего состоявшегося человека в какой-то вид спорта. Если мы хотим вовлечь молодежь в спорт, неважно, каким он станет – профессиональным спортсменом, любителем либо мы просто вырастим болельщика – начинать это делать надо с 5-9 лет, когда формируются привычки, ценности, которые этот ребенок пронесет через всю свою жизнь. Ведь в любом случае здоровая нация и гармонично развитая личность – это один из приоритетов государственной политики. Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какие сегодня тенденции в белорусском спорте можно проследить у молодежи?

Дмитрий Басков:

Могу отметить сегодняшний прогресс нашей молодежи. Он очевидно заметен. Мы перешли уже ту ступень стеснения, смущения или страха, когда видим перед собой грозные надписи на хоккейных и других майках мировых держав, которые общепризнанные лидеры в мировом спорте. Мы оказываем уже серьезную конкуренцию таким странам и многих из них уже побеждаем, поэтому прогресс молодежи очень заметен сегодня. Это результат той государственной политики, которая выстраивалась многие годы, когда мы строили многофункциональные современные спортивные объекты. Когда образовательная работа тренерских кадров существенно повысила свой уровень. Тогда мы действительно увидели прогресс нашей молодежи. Очень важно, что сегодняшняя молодежь нацелена не только на спорт. Они стараются быть гармонично развитыми личностями, они погружаются в другие сферы, увлекаются экономикой, осваивают IT. Ведь гармонично развитая личность – это сегодня тот потенциал, который нужен нашей стране. «Ко мне обращались матери осужденных ребят по 328 наркотической статье» Никита Рачиловский:

Вы много встречаетесь с молодежью, в том числе посещаете воспитанников колонии для несовершеннолетних. Расскажите, пожалуйста, о работе в данном направлении. Дмитрий Басков:

Вы же помните, как сказал наш Президент на Послании белорусскому народу и Национальному собранию? «Мы связываем большие надежды с нашей молодежью. Мы ждем, что они будут двигать нашу страну, опираясь на опыт старшего поколения и традиции». Точно так же и я в своей работе всегда делал акцент на молодежь, на их развитие. Что касается посещения колонии для несовершеннолетних, в первые и последующие приемы граждан ко мне обращались матери осужденных ребят по 328 наркотической статье. Это были действительно эмоциональные переживания матерей за судьбы своих детей. Поэтому я как многодетный отец и сенатор обязан был погрузиться в эти процессы и не остаться безучастным. Поэтому я поехал туда, чтобы лично познакомиться с этими ребятами и изучить их истории. Истории абсолютно разные, долго можно их перечислять, но что хотелось бы сказать, даже при всей той эмоциональности, которую я увидел в глазах во время контакта с этими ребятами, очень приятно, что они пытаются осознать, что произошло, думают об этом, работают над собой, чтобы в будущем не попасть в такие ситуации, которые заставят страдать их и их родных.

Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, прошло ли время, когда спорт был вне политики? Дмитрий Басков:

Мы видим, что все общепризнанные принципы аполитичности спорта и равноправия среди спортсменов сегодня перестали работать и в нашей стране. Наши спортсмены сегодня подверглись огромному политическому давлению, но меня очень радует, что все они продолжают бороться, все остаются быть примерами для нашего молодого поколения. Становятся от этого сильнее, чтобы доказать, что наших спортсменов не сломить. Мы все понимаем, что спорт в том числе и элемент воспитания патриотизма, поэтому мне кажется, что в целом наши спортсмены с этим справляются. Басков о воспитанниках военно-патриотических клубов: «Они развиваются там не только физически, но и ментально» Никита Рачиловский:

4 мая Александр Лукашенко подписал указ о развитии военно-патриотических клубов. Как вы оцениваете деятельность этих клубов и какая у них главная задача? Дмитрий Басков:

Воспитание подрастающего поколения наряду с традиционными ценностями – это одна из важных составляющих развития нашего государства. Одно из этих направлений воспитания – это формирование и развитие патриотических качеств у юных наших граждан. Именно на это, мне кажется, был сделан акцент в этом указе. Можно сказать, что я был командирован от Совета Республики во внутренние войска в помощь Николаю Николаевичу Карпенкову и его большой команде людей, которые, по сути, и возрождали эти военно-патриотические отряды. На мой взгляд, это очень важно и нужно, необходимый шаг сегодня, если мы не хотим однажды столкнуться с тем, что наша молодежь просто вырастет без определенных приоритетов, правильных авторитетов и без человеческих принципов. Потому что те ребята, которые занимаются в этих отрядах, я лично наблюдал за этим, – это очень интересно. Их обучают многим вещам. Они оказывают первую медицинскую помощь. Они разбирают и собирают оружие. Они стреляют в тире. Проходят интересную физическую подготовку в рамках комплексного развития физических качеств. Все это пригодится им в жизни. Они развиваются там не только физически, но и ментально. Это поможет им в современном мире при определенных вызовах. «Оба моих деда были боевыми офицерами»

Никита Рачиловский:

Сегодня мы много говорим о сохранении исторической памяти, однако важно понимать, как это нужно делать правильно. Что же необходимо делать, чтобы сохранить историческую память? Дмитрий Басков:

Скорее всего, нужно начинать с себя и своих семей. Если ребенок никогда не ходил с бабушкой и дедушкой на парады в День Победы или на праздники Дня Независимости, если родители не возили своего ребенка на мемориальные памятники, в музеи, не рассказывали об истории своей родины, если не учили уважать старших с детства, то когда этот человек вырастет, вряд ли он будет искать учебники истории и возрождать в себе какие-то патриотические чувства. На мой взгляд, родители сегодня… Я призываю родителей сегодня посещать государственные праздники, хотя бы такие, как День Победы и День Независимости. Чтобы дети понимали, видели историю нашей страны, чтобы ценили подвиги тех людей, которые своими живыми примерами показывали нам, что такое героизм, патриотизм, чтобы мы эту память проносили дальше сквозь года. Потому что именно благодаря этим людям сегодня мы можем спокойно жить, развиваться, ставить какие-то цели перед собой, идти к этим целям, добиваться их и мечтать о будущем под мирным небом нашей родины. Но при этом нужно делать акцент на то, что современное поколение немножко другое. Наши дети уже не читают газеты, они мало смотрят фильмов про войну. Поэтому кроме того, что нужно показывать, рассказывать, надо еще пытаться перейти на их язык общения. Мы должны в том числе и учитывать их интересы, те же компьютерные игры, в которые они в любом случае будут играть, их ориентированность на каких-то блогеров. Вот на этом языке попытаться пронести историческую память, которая важна для всех нас. Никита Рачиловский:

В Год исторической памяти, не могу вас не попросить. Не могли бы вы рассказать историю своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне? Дмитрий Басков:

К сожалению, при моей жизни уже не было бабушек и дедушек. Меня мама родила поздно, в 40 лет. И я из категории тех детей, которые не писали сочинение «Как я провел лето в деревне», потому что и деревни у меня, по сути, не было. Но родители рассказывали, что оба моих деда были боевыми офицерами, один из них погиб в 1939 году на границе с Финляндией, а второй – в 1942 году под Сталинградом. Фактически, это все что я знаю о своих родственниках. Басков о подаренной Президентом собаке: «Нам сказали, что его зовут Одди» Никита Рачиловский:

Последний вопрос от наших зрителей: как поживает ваш новый четвероногий друг, которого вам подарил Президент?

Дмитрий Басков:

Проходит определенную адаптацию, потому что этому четвероногому другу уже полтора года. У него уже сформировались привычки, стандарты, в рамках которых он себя ведет. Первые несколько дней для него были стрессом. Он пережил многое. Он был в приюте, потом его долго везли, потом оказался у меня дома, но мы все делаем для того, чтобы адаптация прошла как можно быстрее. Дети наслаждаются, каждый день играют. Так играют с ним, что у него уже сил не остается – он потом просто ложится и спит. Все замечательно. У меня никогда не было собаки, поэтому это хороший опыт и для меня, и для всей нашей семьи. Никита Рачиловский:

А как зовут вашего нового друга? Дмитрий Басков:

В тех документах, которые пришли, было совершенно другое имя, но нам сказали, что его зовут Одди. Мы так и продолжаем его называть. Никита Рачиловский:

Мы ждем его вместе с Умкой в новом сезоне на ледовой арене. Дмитрий Басков:

Было бы неплохо.