Житель Литвы о Беларуси: у нас говорят, что Евросоюз не вам ввёл санкции, а нам

Новости Беларуси. Жители Евросоюза вынуждены платить за санкции против Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сложное экономическое положение в Литве пожаловался один из блогеров этой страны. Напомним, в эти дни представители литовских медиа совершают пресс-тур по Беларуси.

О проекте, который стал одним из символов сотрудничества Беларуси и Китая, литовским блогерам рассказали в индустриальном парке «Великий камень». Уникальная экономическая платформа для бизнеса любого масштаба. Создан благоприятный инвестиционный климат.

«Нам это еще дополнительная мотивация улыбаться». Литовские блогеры совершают пресс-тур по Беларуси.

Здесь уже зарегистрировано свыше 80 резидентов. На деле литовские блогеры изучили работу и аграрного предприятия. Собственные производства как никогда актуальны, особенно на фоне мирового роста цен на продовольствие и калийные удобрения.