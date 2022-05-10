Житель Литвы о Беларуси: у нас говорят, что Евросоюз не вам ввёл санкции, а нам

Новости Беларуси. Жители Евросоюза вынуждены платить за санкции против Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сложное экономическое положение в Литве пожаловался один из блогеров этой страны. Напомним, в эти дни представители литовских медиа совершают пресс-тур по Беларуси.
О проекте, который стал одним из символов сотрудничества Беларуси и Китая, литовским блогерам рассказали в индустриальном парке «Великий камень». Уникальная экономическая платформа для бизнеса любого масштаба. Создан благоприятный инвестиционный климат.
«Нам это еще дополнительная мотивация улыбаться». Литовские блогеры совершают пресс-тур по Беларуси.
Здесь уже зарегистрировано свыше 80 резидентов. На деле литовские блогеры изучили работу и аграрного предприятия. Собственные производства как никогда актуальны, особенно на фоне мирового роста цен на продовольствие и калийные удобрения.
Жилвинас Ужкурайтис, блогер (Литва):
У нас говорят, что Литва или Евросоюз не вам ввели санкции, а нам. В финале дорожает все в мире, но самые простые люди ощутили на всем. У вас, скажем, самодостаточная страна, вы производите. А другие потребляют. И это соотношение выровняется, потому что пока еще у нас какого-то недостатка не чувствуется со старых оборотов, но ближайшее будущее интересное будет. Думаю, что будет найдено решение, чтобы как-то сотрудничать. Скрепя зубами, но в правительстве будут вынуждены это сделать.
11 мая литовские блогеры посетят Белорусскую АЭС.