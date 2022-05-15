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«Ехать в Беларусь нельзя, у них там какие-то стычки». Какие сообщения литовский оператор рассылает жителям?

15 мая 2022 16:34
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На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.

На сопредельной стороне ежедневно вбрасывают десятки фейков. Как это происходит? Убеждаемся прямо во время тура. На мобильные телефоны литовский сотовый оператор разослал эсэмэски.

«Ехать в Беларусь нельзя, у них там какие-то стычки». Какие сообщения литовский оператор рассылает жителям?-1

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):
Абоненты Bite получили такие эсэмэски, что ехать в Беларусь нельзя, что у них там какие-то стычки. Просто это давление, чтобы наши люди не поехали.

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# Беларусь-Литва # Эрика Швянченене # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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