Часто ли отцы ходят в декрет? Ирина Костевич о поддержке семей государством

Новости Беларуси. Почему сохранение семьи в Беларуси дело государственной важности, что ждет программу семейного капитала и популярен ли декрет среди новоиспеченных отцов? Эти и другие вопросы обсудим с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

15 мая мы отмечаем День семьи, а в нашей стране внимание семье уделяют много. Мы недавно приняли поправки в Конституцию, где закрепили понятие семьи как брак мужчины и женщины по рождению. На ваш взгляд, почему белорусская семья нуждается в защите на государственном, на законодательном уровне? «Роднее, теплее и уютнее, чем родина и семья, на Земле никого и ничего нет»

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Действительно, мы сделали очень важный шаг в это непростое время. Наша задача – отстоять брак как союз мужчины и женщины. Самое главное – сохранить эти духовные и нравственные ценности нашего белорусского народа. Семья – это же ячейка общества. Если счастливая семья – счастливое государство. Если развивается семья, развивается государство. Сегодня очень много молодых людей живут в гражданском браке. Возраст вступления в брак. Если в 80-90-е – это 22 года, то сегодня это 26-28 лет. Но неважно, когда ты вступил, самое главное, что это брак между мужчиной и женщиной. И это брак, задача которого реализовать главную функцию, чтобы в этой семье были дети. Я на 100 % уверена: роднее, теплее и уютнее, чем родина и семья, на Земле никого и ничего нет. Ольга Коршун:

Беларусь находится сейчас под санкционным давлением, это давление беспрецедентно по своему масштабу, в то же время наш бюджет носит социальную направленность, социальный характер. Сохранятся ли эти выплаты, несмотря на то, что на нас оказывается и экономическое, и финансовое давление стран Запада?

Ирина Костевич:

Бесспорно, время тяжелое, это серьезный вызов для бюджета, но семья у нас в приоритете. На 2022 год, принимая закон, мы говорим о том, что для семей, воспитывающих детей, предусмотрено 2,7 миллиарда рублей. Все, кто имеет право на такие семейные материнские пособия, до каждой копейки эти пособия получит. У нас выстроен очень уникальный и важный механизм адресной социальной помощи. За последние 3 месяца у нас более 10 000 семей получили такую поддержку, адресную поддержку. В среднем семья в месяц получила 450 рублей. Такой каскад поддержки со стороны государства есть, это система, он будет сохранен. Как в Беларуси поддерживают многодетные семьи? Ольга Коршун:

В Беларуси оказывается большая поддержка и многодетным семьям. Это один из основных элементов государственной политики. Многодетных семей, судя по статистике, в нашей стране из года в год становится все больше. Лидером по количеству многодетных семей в 2021 году была Брестская область. Какая картина в 2022 году?

Ирина Костевич:

Брест держит свои позиции, он у нас лидер. Каждая пятая семья – это Брестский регион. Надо сказать, что самая большая семья, где воспитывается 13 деток, тоже в Брестском регионе. Рекорд пока не побит. Если посмотреть по структуре многодетных семей, да, у нас их сегодня 119 тысяч. Конечно, 80 % – это семьи, которые воспитывают трое деток. Но почти 6 % – это пять и более детей. Так что наши семьи прирастают по количеству детей. Ольга Коршун:

Хорошим стимулом для рождения детей стала программа семейного капитала. Ирина Костевич:

Да, действительно. Я семейный капитал называю супермерой, это суперпроект. Стартанул в 2015 году, он с каждым годом только развивался. В 2020 году мы дали право на досрочное использование семейного капитала, с 2022 года мы расширили направление по досрочному использованию семейного капитала. Конечно же, жилье, мы понимаем, что это очень важно для семьи. Поэтому 86 % использует в основном на строительство жилья, около 8 % – медицинские услуги, 6 % – это образование детей. В месяц 1 200 вкладов открывается. На этот год мы уже запланировали и ждем, мы готовы, это 380 миллионов рублей в бюджете именно на программу семейного капитала. Подойдем к 2024 году, будем дальше смотреть, как развивать семейный капитал и по направлениям его досрочного использования, по ряду направлений. Он действительно заслуживает внимания. Часто ли отцы ходят в декрет?

Ольга Коршун:

Папы наши активно берут отпуск по уходу за ребенком?