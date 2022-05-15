Житель Литвы: «Везде идёт сокращение, уже поувольняли людей. Всё уже, нет у нас порта»

На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.

Недостаток белорусских калийных тонн уже ощутили Литовские железные дороги и Клайпедский порт. Шутки ли – исчезла треть грузов. Такой размашистый шаг Европейского союза теперь стал фатальным для многих рабочих профессий. Опасаются, как бы морская гавань в Клайпеде и вовсе не стала музейным экспонатом.