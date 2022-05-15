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Житель Литвы: «Везде идёт сокращение, уже поувольняли людей. Всё уже, нет у нас порта»

15 мая 2022 16:35
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На неделе в Беларусь приехали блогеры из Литвы, чтобы провести сверку информации о нашей стране, которую им транслируют в собственных СМИ. А фейков масса, и верится в них все больше с трудом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Команда блогеров из Литвы решительно отправилась в пресс-тур по Беларуси, чтобы наводить мосты истинной информации – развеять фейки о Беларуси.

Недостаток белорусских калийных тонн уже ощутили Литовские железные дороги и Клайпедский порт. Шутки ли – исчезла треть грузов. Такой размашистый шаг Европейского союза теперь стал фатальным для многих рабочих профессий. Опасаются, как бы морская гавань в Клайпеде и вовсе не стала музейным экспонатом.

Житель Литвы: «Везде идёт сокращение, уже поувольняли людей. Всё уже, нет у нас порта»-1

Мячислав Гедройт, участник пресс-тура (Литва):
Везде идет сокращение, уже поувольняли людей. Все уже, нет у нас порта. А китайцы хотели же делать реконструкцию, вложить деньги.

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# Беларусь-Литва # Мячислав Гедройт # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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