«Мы не хотим войны, просто дайте нам гарантии безопасности». Почему Лукашенко – Президент-миротворец?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Действительно, Президент – миротворец. Он становится Президентом – из Беларуси завершается вывод ядерного оружия. Просто серьезнейший шаг. Президент налаживает отношения еще с той, ельцинской Россией, сложной, противоречивой, мягко говоря. Дальше Президент, мы помним 1999 год, летит в Белград под натовскими бомбежками, и в Сербии это помнят до сих пор, с целью мира. Думаю, если бы тогда было реализовано это решение, о котором они договаривались со Слободаном Милошевичем, Югославия вошла в состав Союзного государства, совершенно другая была бы обстановка сейчас на Балканах. Не пришлось бы президенту Вучичу принимать эти сложные решения просто в драматичнейшей ситуации для сербского народа, в исторический такой период.

Давайте продолжим этот момент. Беларусь становится частью Движения неприсоединения, а это движение в своей основе несет идею мира. Президент выступает на Генеральной ассамблее ООН и говорит, что мир должен быть многополярным, это основа мирного сосуществования разных стран. «Минские инициативы», подписание минских соглашений, предложение «Хельсинки-2», идея создания в Центральной и Восточной Европе безъядерной зоны. Нас услышали на Западе? Нам пожали протянутую руку? Нет. И это еще далеко не все, это основные инициативы, с которыми Александр Лукашенко выступал, наша Беларусь заявляла об этом на международной арене. Нас не хотели слышать. В декабре 2021 года Россия сделала уже последнее предложение: ребята, мы не хотим войны, просто дайте нам гарантии безопасности, пожалуйста. Ноль, ноль. Будем делать то, что мы хотим. Запад толкал мир к войне, Запад втягивал Россию в войну. Да, ему это удалось сделать. Но было бы еще хуже, если бы боевые действия начались на его условиях. А это было неизбежно, мы видим, как накручивали ту же Украину под властью этих коллаборационистов, которые там сейчас контролируют правительство.

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