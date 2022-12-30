«Это была осознанная провокация». Почему украинская ракета оказалась в Беларуси – есть 2 версии

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

На самом деле тут две версии могут быть, причем они интересно могут соединяться. Первая – слабая обученность, низкая профессиональная подготовка украинского расчета, и это уже второй раз, когда ракета летит не в ту сторону. Вторая версия, что это была осознанная провокация. Помните, как наш Президент комментировал ракету, которая упала на территории Польши? Куда она летела? Вопрос. Они говорят: летела, чтобы сбивать российские ракеты. А куда она летела? Ведь сами же киевские власти заявляют, что не было запусков с территории Беларуси. Нас проверяют на прочность, давайте прямо скажем: это что, в первый раз? И вы, Григорий Юрьевич, прекрасно знаете, как и я, что добрая половина, если не больше, случаев, когда нарушалось воздушное пространство Беларуси или же диверсионно-разведывательные группы переходили нашу границу, просто не придавалось огласке, чтобы не провоцировать ситуацию. Были и прилеты «Точек-У», которые сбивались. Были и беспилотники, были и другие случаи, о которых со временем расскажут. Были и пилотируемые аппараты. Так вот для чего это все делается? Спровоцировать нас. Украинская сторона рассматривает тот удар на север.

Почему у наших границ с украинской стороны сосредоточено до 40 тысяч военнослужащих? Давайте эту цифру озвучим. А потому что они хотят отвлечь внимание России, когда будет установлено, что российские войска подготовились для наступательной операции, а она неминуемо будет. Они таким образом хотят растянуть фронт, отвлечь внимание и так далее. Плюс мы понимаем, что это будет скоординировано с поляками проводиться. Эта версия имеет право на жизнь – конечно, имеет право на жизнь.

И еще один момент: давайте вспомним великого Льва Николаевича Толстого, «Войну и мир». Когда он рассуждает о том, почему загорелась Москва. Русские ли подожгли, французы ли подожгли. Он говорит: когда огромный город оставляет все население, пожар там вспыхнет. Есть какие-то объективные обстоятельства, которые так или иначе порождают ситуацию. В Украине сейчас развернута дикая антибелорусская пропаганда. Дичайшая.

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