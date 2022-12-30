«Это была осознанная провокация». Почему украинская ракета оказалась в Беларуси – есть 2 версии

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.
Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Всю жизнь жили мирно. Но вот эта война, которая развязана сейчас вокруг нас, снова коснулась своим горячим дыханием нашей земли, нашей территории, нашей Беларуси.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
На самом деле тут две версии могут быть, причем они интересно могут соединяться. Первая – слабая обученность, низкая профессиональная подготовка украинского расчета, и это уже второй раз, когда ракета летит не в ту сторону. Вторая версия, что это была осознанная провокация. Помните, как наш Президент комментировал ракету, которая упала на территории Польши? Куда она летела? Вопрос. Они говорят: летела, чтобы сбивать российские ракеты. А куда она летела? Ведь сами же киевские власти заявляют, что не было запусков с территории Беларуси. Нас проверяют на прочность, давайте прямо скажем: это что, в первый раз? И вы, Григорий Юрьевич, прекрасно знаете, как и я, что добрая половина, если не больше, случаев, когда нарушалось воздушное пространство Беларуси или же диверсионно-разведывательные группы переходили нашу границу, просто не придавалось огласке, чтобы не провоцировать ситуацию. Были и прилеты «Точек-У», которые сбивались. Были и беспилотники, были и другие случаи, о которых со временем расскажут. Были и пилотируемые аппараты. Так вот для чего это все делается? Спровоцировать нас. Украинская сторона рассматривает тот удар на север.
Почему у наших границ с украинской стороны сосредоточено до 40 тысяч военнослужащих? Давайте эту цифру озвучим. А потому что они хотят отвлечь внимание России, когда будет установлено, что российские войска подготовились для наступательной операции, а она неминуемо будет. Они таким образом хотят растянуть фронт, отвлечь внимание и так далее. Плюс мы понимаем, что это будет скоординировано с поляками проводиться. Эта версия имеет право на жизнь – конечно, имеет право на жизнь.
И еще один момент: давайте вспомним великого Льва Николаевича Толстого, «Войну и мир». Когда он рассуждает о том, почему загорелась Москва. Русские ли подожгли, французы ли подожгли. Он говорит: когда огромный город оставляет все население, пожар там вспыхнет. Есть какие-то объективные обстоятельства, которые так или иначе порождают ситуацию. В Украине сейчас развернута дикая антибелорусская пропаганда. Дичайшая.
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