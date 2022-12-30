Клишевич: если депутат теряет гражданство РБ либо получает иностранные льготы, то он теряет свои полномочия

Новости Беларуси. Глава государства подписал ряд законов, которые учитывают новые нормы Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения касаются парламента и распределения полномочий, в том числе президентских.

К парламентариям появляются новые требования. Образно говоря, иноагенты в Овальный зал не попадут. Либо депутатское удостоверение, либо заморские бонусы и донаты.