Прямой эфир

Клишевич: если депутат теряет гражданство РБ либо получает иностранные льготы, то он теряет свои полномочия

30 декабря 2022 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства подписал ряд законов, которые учитывают новые нормы Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения касаются парламента и распределения полномочий, в том числе президентских.

К парламентариям появляются новые требования. Образно говоря, иноагенты в Овальный зал не попадут. Либо депутатское удостоверение, либо заморские бонусы и донаты.

Клишевич: если депутат теряет гражданство РБ либо получает иностранные льготы, то он теряет свои полномочия-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если вдруг депутат теряет гражданство Республики Беларусь либо у него находится, он получает документ, который ему предоставляет льготы на территории другого государства, то, понятное дело, по решению Совета Республики, Национального собрания такой депутат теряет свои полномочия. И это естественно, потому что мы должны сегодня защищать нашу страну совершенно по разными направлениям и не давать возможность влиять извне на то, как мы будем развиваться, строить свое будущее. А мы видим, такие попытки не прекращаются.

Клишевич: если депутат теряет гражданство РБ либо получает иностранные льготы, то он теряет свои полномочия-4

Читайте также:

«Привести в соответствии с Конституцией наш закон». Президент подписал ряд законов для парламента – что изменилось?

Совет Республики поддержал законопроект о республиканском бюджете на 2023 год

Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. О новшествах рассказал Сергей Сивец

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Сергей Клишевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове
30 декабря 2022 16:59

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове

Более 11 тысяч минских школьников проведут зимние каникулы в дневных лагерях
30 декабря 2022 16:57

Более 11 тысяч минских школьников проведут зимние каникулы в дневных лагерях

«Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается». Михаил Орда поздравил белорусов с праздниками
30 декабря 2022 16:41

«Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается». Михаил Орда поздравил белорусов с праздниками