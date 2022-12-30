Клишевич: если депутат теряет гражданство РБ либо получает иностранные льготы, то он теряет свои полномочия

Новости Беларуси. Глава государства подписал ряд законов, которые учитывают новые нормы Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения касаются парламента и распределения полномочий, в том числе президентских.
К парламентариям появляются новые требования. Образно говоря, иноагенты в Овальный зал не попадут. Либо депутатское удостоверение, либо заморские бонусы и донаты.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если вдруг депутат теряет гражданство Республики Беларусь либо у него находится, он получает документ, который ему предоставляет льготы на территории другого государства, то, понятное дело, по решению Совета Республики, Национального собрания такой депутат теряет свои полномочия. И это естественно, потому что мы должны сегодня защищать нашу страну совершенно по разными направлениям и не давать возможность влиять извне на то, как мы будем развиваться, строить свое будущее. А мы видим, такие попытки не прекращаются.