«Это десятки человек, может, чуть больше». Сколько белорусов воюет на стороне ВСУ?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»: Когда в открытую их пропагандисты угрожают нашему Президенту, нашей стране, чего нам стоит ожидать? Не ракета – так мина, не мина – так диверсионно-разведывательная группа или что-то еще.

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы же понимаем, что там есть подразделения псевдобелорусские, которые открыто декларируют своей целью нападение на нас. В войсках ВСУ, под контролем СБУ, ГУР будут какие-то неконтролируемые?

Вадим Гигин:

Конечно, контролируемые. Во-первых, давайте скажем об этих подразделениях. Никаких слаженных батальонов единых нет. Это отдельные группки, их, может быть, несколько десятков, может (человек я имею в виду), чуть больше, которые рассредоточены по разным батальонам и бригадам ВСУ. Это все хорошо Беларуси известно, известны их фамилии, имена, отчества. Никаких трех-четырех батальонов нет. Что такое три-четыре батальона? Это, если кто-то не знает, по штатам военного времени советской армии – но они остаются до сих пор, и украинцы несильно от них отходят – это от 1,5 до 2 тысяч человек. Нет там такой численности предателей с белорусской стороны. Это десятки человек, может, чуть больше, которые действуют отдельными группами в различных формированиях киевского режима.

«Подошел – она еще теплая была». Что рассказал человек, который первым увидел украинскую ракету? Подробности в видеоматериале.