«Привести в соответствие с Конституцией». Президент подписал ряд законов для парламента – что изменилось?

Новости Беларуси. Глава государства подписал ряд законов, которые учитывают новые нормы Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения касаются парламента и распределения полномочий, в том числе президентских. Самые заметные из них в законе «О Национальном собрании» касаются регламента работы депутатов и сенаторов. Именно они до этого и проголосовали за нововведения. Кто теперь в ответе за избрание судей Конституционного суда и членов ЦИК, утверждает основные направления внутренней и внешней политики и военную доктрину? В буквы закона вникал политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Есть такая предновогодняя традиция – закрывать гештальты уходящего года. Последний рабочий день последней рабочей недели 2022-го – в стране ряд демократических новшеств в работе институтов народовластия: ВНС и парламента. Президент не раз в этом году обращался к этой теме. Лукашенко: нужно, чтобы проблемы, которые мы должны сегодня решить, не оставляли своим детям.

Теперь конституционные изменения дополнены законами. Самые заметные касаются регламента работы парламентариев. Вместо двух сессий устанавливается одна – с сентября по июнь. А внеочередные сессии будут созываться не главой государства, а председателями палат. Клишевич: если депутат теряет гражданство РБ либо получает иностранные льготы, то он теряет свои полномочия.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Одно из основных введений – это пятилетний срок работы депутатов, сенаторов наших. Это, можно сказать, техническое нововведение, оно определено в Конституции, мы должны привести в соответствие с Конституцией наш закон. Безусловно, есть такие нововведения, которые де-факто уже существуют. Мы их тоже де-юре прописали. Это возможность работы наших депутатов, сенаторов. Участие их работы в республиканских органах госуправления. Понятно, что мы с ними находимся на контакте. Отрабатываем самые разные вопросы: начиная от обращения граждан и заканчивая законодательными инициативами, проектами.

Теперь у парламентариев есть право заслушивать генерального прокурора, председателей КГК и Национального банка. Депутаты и сенаторы смогут активнее принимать меры по развитию местного самоуправления. Такие полномочия усилят авторитет народных избранников. Получается, активнее работать в округах с белорусами будут не блогеры, а депутаты и сенаторы. Совет Республики поддержал законопроект о республиканском бюджете на 2023 год. Подробнее здесь.

С некоторыми полномочиями парламенту придется расстаться. Они переданы Всебелорусскому народному собранию. Это новый и уникальный институт народовластия. Именно народному вече современного формата избирать судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии, а также утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военной доктрины страны. Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец.