«Если ребёнок кому-то пристрелит из пистолета глаз, чтобы это не утекло на сторону». Для чего создавались частные школы?

Андрей Лазуткин, политолог: Чтобы что-то продать, надо сначала создать спрос. Они загнали детей в эти частные школы, там действительно был прирост. А что потом стало с этими школами?

Григорий Азаренок, СТВ:

Оказалось, что там клоака еще та.

Андрей Лазуткин:

Да, что-то нехорошее там произошло. Особо и бежать некуда им всем. Деньги там хорошие, потому что зачем учить много детей за копейки, если можно учить поменьше, но за хорошую сумму денег? Мы с вами обсуждали, что методика частных школ – это не то, что мы за счет большого оборота или инновационной методики обучим детей, всех сделаем олимпиадниками, и они там у нас по жизни будут очень успешными. Нет. Просто мы, допустим, богатые родители, мы одного круга общения, нам надо ребенка отдать не в школу к быдлу на районе, а к таким же уважаемым людям. Желательно, чтобы за ними присматривали, чтобы, допустим, если ребенок кому-то пристрелит из пистолета глаз, чтобы это не утекло на сторону, чтобы это можно было порешать своим кругом. И этим детям создавалась теплая ванна. За это платили деньги.

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