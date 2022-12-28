«Путин показал, что он в стране хозяин». Лазуткин про СВО и экономику в 2022-м

Андрей Лазуткин, политолог:

Как я понимаю, американцы еще видят в этом некий хитрый ход. Нам не нужна какая-то украинская территория, как они считают, но надо все время взвинчивать мировые цены на газ и на нефть. Когда они были низкие, у России все было плохо. Неважно, это был Советский Союз в 1980-е годы или недавние 1990-е. Они считают, что мы начали военную операцию, чтобы эти цены задрать и получать сверхприбыль. Как говорят, Евросоюз заплатил за счет этой сверхприбыли один лишний триллион долларов за то же самое, что было в прошлом году, только чуть-чуть подороже. Это нефть, газ, энергоносители, электричество. Куда пошли эти деньги? Они пошли в СВО. То есть то, что получила Россия, все пойдет на проведение этой операции. Мы еще за счет Запада, получилось так, немножко эту операцию начали финансировать.

Григорий Азаренок:

Как они говорили, они сад, мы джунгли, варвары, но вот идет варварский набег.

Андрей Лазуткин:

И все это очень больно. Они же рассказывали в феврале: посмотрите, российская экономика падает. Видимо, эти Чубайсы улетали, чтобы вернуться в страну, где будет дефолт. Они же писали: 40 дней осталось до дефолта, месяц остался, ждем. Оказалось, что нет. Весь год был стабильный курс валюты и в Беларуси, и в России. Много чего они не просчитали. Считалось, что в России либеральный экономический блок и на него нет никакой управы, они всем управляют. Оказалось, что нет. Под задачи СВО может быть все перестроено. И Путин показал, что он в стране хозяин, он определяет этот курс, в том числе экономический. Соответственно, интеграция с Беларусью тоже будет происходить так, как считает нужным он, а не какие-то другие финансово-промышленные группы. Это для нас важный звоночек.

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