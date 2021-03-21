«МВД объединит всех радикалов и экстремистов в единый список». Какие ещё нововведения появятся в законах Беларуси?

Новости Беларуси. Изменения внесут не только в Конституцию страны, но и в некоторые важные законодательные акты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Идея проста – белорусские законы должны четко помогать правоохранителям при оценке любых проявлений деструктивной активности. Не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов – юридическая база должна полностью соответствовать современным вызовам. Детали знает Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В белорусском законодательстве перемены. Теперь будет как в других странах Запада. Представлено около 10 законопроектов. Все новеллы касаются сферы обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Теперь пресекать массовые беспорядки, провокации и правонарушения в Беларуси будут опираясь на правовой международный опыт. Поручения глава государства дал на Всебелорусском собрании. Наработки представили на этой неделе. Александр Лукашенко: «Моё требование одно: мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их»

Евгений Пустовой:

Начнем с уличных похождений. Теперь в цивилизованных странах это стоит больших денег. Либералы соседней России обрушились с критикой и на наших силовиков, но сами-то наши соседи очень оперативно отреагировали на «белорусский сценарий». С февраля за повторное неповиновение полиции на митингах штраф достигает 270 долларов, а для юрлиц уличные выходки в десять раз дороже. В пятой республике еще с 2019 года до двух не считают: вышел на митинг с закрытым лицом – готовься заплатить до 15 тысяч евро.

Евгений Пустовой:

Отдельная тема – перекрытие дорог и создание помех. Ну, примерно как у нас в августе у «Риги» или на Пушкинской. В оплоте мировой демократии США это называется строительство критической инфраструктуры. Наказание – до полумиллиона долларов штрафа или до 10 лет заключения. Точно такой же срок в России грозит за блокировку улицы, а в Британии вообще за любую опрокинутую статую. Эту новеллу перенимаем и мы. А вы говорите дубинки, автозаки. Зачем? Теперь и у нас усилят ответственность за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Как во всем мире. Александр Лукашенко: жить нам спокойно не дадут, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности

Евгений Пустовой:

Еще одна тема, близкая для нас, – интернет-травля, угрозы, оскорбления. За виртуальный буллинг – реальное наказание. А замглавы Совбеза анонсировал усиление борьбы с фейками. Например, выдумал историю, написал в Telegram-канале – отвечай. Ну а как по-другому? Как во Франции за ложь и выкладывание личных данных в интернет – годы тюрьмы и десятки тысяч евро штраф. В Германии хейтерам под аватарками тоже не сладко – за подстрекательство к разжиганию ненависти против определенной части населения – ну, допустим, против «ябатек» – до пяти лет лишения свободы. Ordnung muss sein. В конце 2020 года Путин подписал аналогичный закон в России. «Появится дополнительная ответственность для людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации» Но пока в интернете по-прежнему белорусов зовут на баррикады. В Германии правительство разрешило подавлять жестко любой протест в пандемию. Мы будем работать в рамках правового поля. Ключевая инициатива Генеральной прокуратуры – усиление ответственности за экстремистскую деятельность. Здесь разработчики учли международный опыт, и российский в том числе. Правоохранители будут иметь право выносить предписания организациям и ИП за участие в экстремистской деятельности. А за невыполнение требований предприятия будут закрывать. Теперь иностранцам – любителям баррикад вообще запретят въезд в нашу страну, а МВД объединит всех радикалов и экстремистов в единый список.

Евгений Пустовой:

Спасибо надзорному органу за инициативу возбудить уголовное дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Расширено понятие «экстремистские материалы». К ним отнесут не только информационную продукцию, но и символику, атрибутику, предназначенную для пропаганды экстремизма. Никакой свастики ни на майках, ни на бейсболках. А то в таком наряде можно было увидеть наших сограждан в День Победы. Совместно с парламентариями прокуроры подготовили проект закона против героизации нацизма. И это в Беларуси. Пришлось, особенно после того, как в Бресте чествовали Ромуальда Райса. Отверженный солдат в 1946-м убивал белорусов и сжигал наши деревни. В честь него на вечере памяти присутствовал польский консул, за что был сразу выслан из нашей страны. Как не допустить героизации нацизма в Беларуси? Проект закона уже подготовлен

Евгений Пустовой:

А теперь внимание мятежникам и бунтарям. В трудовом законодательстве будет четко прописано, что такое забастовка и что такое умышленная дестабилизация работы предприятий. Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка» Евгений Пустовой:

Но большинству белорусов не стоит расстраиваться – в целом изменения носят положительный характер. Если вы не нацелены против конституционного строя, то давайте о либерализации законодательства. Полностью пересмотрят Уголовный кодекс: исключено 10 статей и 24 состава преступлений. Работу над новой редакцией на себя взяла Администрация Президента. Что изменится в Уголовном кодексе Беларуси? Рассказывает глава Администрации Президента

Евгений Пустовой:

Изменяются подходы к наказанию за злостное уклонение осужденных от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Пересматриваются правила зачета сроков содержания под стражей и домашним арестом. Вместо день за день – день за полтора. Смягчаются санкции за ряд статей. Улучшаются условия для несовершеннолетних, находящихся под стражей. И вводится институт медиации в уголовный процесс. Возможность договориться до суда. Евгений Пустовой:

Послабления и для адвокатуры. Сокращается обязательный трехлетний стаж на юридической работе для будущих защитников. Есть предложение расширить список вопросов, по которым услуги будут оказывать за счет коллегии адвокатов. И еще одна, куда более важная деталь. Про бревна и соринку в глазу адвокатов. Министр юстиции: отдельные адвокаты позволяют себе выходить за рамки полномочий, порой это делается грубо и демонстративно