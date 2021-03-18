«Появится дополнительная ответственность для людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации»

Новости Беларуси. 18 марта во Дворце Независимости обсуждали законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов – юридическая база должна полностью соответствовать современным вызовам. Как не допустить героизации нацизма в Беларуси? Проект закона уже подготовлен

Настороже нужно быть недобросовестным пользователям Telegram-каналов. Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан. Новелла особенно актуальна в свете летних событий, когда особо ретивые интернет-издания буквально «выливали» в информпространство личную информацию сотрудников правоохранительный органов, госслужащих, военных, журналистов.

Охранная статья коснется и близких представителей власти. Кстати, здесь мы тоже учли российский опыт. В конце 2020 года Путин подписал аналогичный закон. Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка»