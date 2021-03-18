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«Появится дополнительная ответственность для людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации»

18 марта 2021 18:52
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Новости Беларуси. 18 марта во Дворце Независимости обсуждали законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов – юридическая база должна полностью соответствовать современным вызовам.

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«Появится дополнительная ответственность для людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации»-1

Настороже нужно быть недобросовестным пользователям Telegram-каналов. Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан. Новелла особенно актуальна в свете летних событий, когда особо ретивые интернет-издания буквально «выливали» в информпространство личную информацию сотрудников правоохранительный органов, госслужащих, военных, журналистов.

«Появится дополнительная ответственность для людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации»-4

Охранная статья коснется и близких представителей власти. Кстати, здесь мы тоже учли российский опыт. В конце 2020 года Путин подписал аналогичный закон.

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«Появится дополнительная ответственность для людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации»-7

Александр Рахманов, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
В национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением какой-то лживой, недостоверной информации, тем более выдавая ее под достоверной, проверенной и точной. По различным направлениям нашей жизни. Это и развитие страны, это и наше военно-техническое состояние, это наше состояние рисков и вызовов для национальной безопасности, положение дел в области здравоохранения и так далее.

# Закон # общество # Александр Рахманов # Фотофакт

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