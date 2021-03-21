Шокирующие кадры. Это празднование Дня Воли в 1944 году в Минске. То, что раньше никогда не показывали

Новости Беларуси. Главный эксклюзив недели. Эти кадры ранее никогда не показывали в эфире, мы сделаем это впервые. И это без преувеличения шок-контент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этой архивной кинопленке празднование Дня Воли в 1944-м в Минске. Перед нами – присяга офицеров БКА 26 марта. Принимают присягу генеральный комиссар Беларуси группенфюрер СС Курт фон Готтберг и президент БЦР Радослав Островский.

Вот эти люди в форме СС – это белорусы. Не оккупанты и не захватчики. Те, кто предал свой народ, перейдя на сторону врага. Давайте называть вещи своими именами. Эту марионеточную армию набрали весной, чтобы воевать с партизанами, с теми, кто не предал родной земли, кто эффективно боролся в тылу врага, кто как мог приближал День Победы.

И вот они – те, кто как мог пытался отдалить День Победы. Нашей победы. Не на словах отдалить. Эти бравые парни, одетые с иголочки в форму от Hugo Boss, уже через два месяца, в мае – июне 1944-го, примут участие в карательной операции «Корморан».

Воевать они будут с жителями Борисовско-Бегомльской партизанской зоны. Еще раз: не с действующей армией противника, а с жителями белорусских деревень. Их будут грабить, убивать, отправлять на принудительные работы в Германию. Женщин, стариков и детей. Будут жечь дома, будут уничтожать целые поселения.

Позже из осколков этого отребья и полицаев, уже после изгнания с нашей земли, создадут первую белорусскую дивизию СС. Она успеет повоевать против англичан и американцев на Западном фронте. Вот так они с песнями и на марше уходили в свой первый боевой поход. Против наших бабушек и дедушек.

Теперь перейдем от лиц к символам на заднем плане. Дадим два стоп-кадра.

Первый. Обратите внимание на дату – 25 марта. Тот самый День Воли, если кто забыл.