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Как не допустить героизации нацизма в Беларуси? Проект закона уже подготовлен

18 марта 2021 17:31
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Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как не допустить героизации нацизма в Беларуси? Проект закона уже подготовлен-1

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Как не допустить героизации нацизма в Беларуси? Проект закона уже подготовлен-4

К рассмотрению подготовлен и проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма. Во многих странах сейчас происходят события, которые говорят о нежелании определенных сил смириться с историческим приговором нацистской идеологии. С этим тоже нужно бороться.

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Как не допустить героизации нацизма в Беларуси? Проект закона уже подготовлен-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
К закону мы подходили самостоятельно. Ну, использовали российский опыт, работа над ним велась уже с прошлого года. Это достаточно важный закон, который в первую очередь направлен на недопущение героизации нацизма. Предусматривается в том числе и ряд мероприятий профилактического характера: в первую очередь, ряд мероприятий идеологической направленности в нашем обществе, чтобы не выходить на более серьезные преступления, чтобы потом их пресекать – конкретно действия, пропагандирующие нацизм и еще, не дай бог, преступления такой нацистской направленности.

# Закон # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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